Dans la cuisine africaine, le beurre de karité n’est pas seulement bon pour la peau

En Europe et en Occident en général, le beurre de karité est principalement utilisé dans les cosmétiques grâce à ses bienfaits pour la peau. Pourtant, le beurre de karité est aussi un allié précieux pour de nombreuses recettes typiquement africaines. Sa consommation est en constante augmentation et son marché pourrait peser 3,5 milliards de dollars en 2028.

Un aliment typique de la cuisine africaine

Le beurre de karité est produit à partir de l’huile de karité elle-même extraite des noix de karité. Sous forme d’huile ou de beurre, on les retrouve partout dans la cuisine africaine, que ce soit dans certaines sauces onctueuses ou pour la friture des beignets de fleurs de courgettes par exemple. Il ne peut être consommé que cuit, mais il est tout de même très présent dans la nourriture africaine.

En Occident, les restaurants africains s’en servent beaucoup. Pour beaucoup d’Occidentaux, c’est le beurre et l’huile de karité qui donnent son identité à la cuisine africaine sans même qu’ils ne le sachent. Pour les restaurants de vente à emporter, cela pose quelques difficultés et ils doivent opter pour des contenants adaptés à cette huile. Heureusement, ils peuvent compter sur des assiettes ou des boîtes étanches. À voir aussi : le saladier jetable, idéal pour les plats en sauce très liquide.

Du gras bon pour la santé

Si le beurre de karité alimentaire devient de plus en plus populaire, ce n’est pas seulement parce qu’il est très présent dans la cuisine africaine. Effectivement, depuis quelques années, les entreprises de l’agroalimentaire européennes se sont éprises d’amour pour cette huile. Résultat, on en retrouve beaucoup dans les recettes de margarines végétales.

Il faut dire que le beurre de karité est un aliment gras, mais ce gras est essentiellement positif pour le corps humain. Il contient beaucoup d’oméga 3 et peu d’acides gras saturés. En revanche, comme toujours, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas non plus se laisser abuser par le marketing et croire que tout ce qui contient du beurre de karité est bon pour la santé. Il faut toujours regarder les autres aliments.

Une belle opportunité de développement pour l’Afrique

Le beurre de karité est une spécialité culturelle et culinaire importante dans beaucoup de pays d’Afrique, mais c’est aussi une belle opportunité de développement économique pour le continent. Effectivement, l’extraction de l’huile des noix de karité est un processus plutôt difficile qui requiert des infrastructures en plein développement.

Avec un marché de plus en plus important, le beurre de karité pourrait tout à fait accélérer le développement économique de pays comme le Nigeria qui est le premier producteur de noix de karité au monde avec 350 000 tonnes par an.