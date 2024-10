Dangoté à nouveau à la tête des hommes les plus riches d’Afrique selon Bloomberg

Aliko Dangote, le magnat nigérian, retrouve son titre d’homme le plus riche d’Afrique avec une fortune atteignant 27,8 milliards de dollars, propulsée par sa méga-raffinerie.

Selon le dernier classement Bloomberg Billionaires Index de 2024, l’industriel a presque doublé sa fortune, atteignant 27,8 milliards de dollars. À 67 ans, l’homme d’affaires devient non seulement l’homme le plus riche d’Afrique, mais se hisse également à la 65e place mondiale, devançant de loin ses concurrents africains. Comment a-t-il réalisé cet exploit malgré un contexte économique difficile au Nigeria ? Plongeons dans les coulisses de cette ascension spectaculaire.

La clé de l’enrichissement : la méga-raffinerie Dangote

En mai 2023, Aliko Dangote a inauguré la plus grande raffinerie d’Afrique, un projet colossal qui aura nécessité plus de huit ans de travaux et un investissement de 25 milliards de dollars. Cette infrastructure de pointe, capable de traiter jusqu’à 650 000 barils de pétrole par jour, est aujourd’hui au cœur de la croissance fulgurante de la fortune de Dangote. En quelques mois seulement, la raffinerie a commencé à livrer ses premiers litres de carburant, non seulement au marché nigérian, mais également à d’autres pays du continent et d’Europe.

L’inclusion de cette raffinerie dans l’évaluation de sa fortune par Bloomberg a permis à l’industriel de grimper de manière spectaculaire dans le classement des plus grandes fortunes mondiales. À elle seule, elle a ajouté plus de 12,7 milliards de dollars à ses actifs en moins d’un an.

Dangote Cement : le socle d’une fortune bâtie sur le ciment

Bien avant cette percée dans l’industrie pétrolière, Dangote tirait l’essentiel de sa richesse de son groupe cimentier, Dangote Cement. Présent dans une dizaine de pays africains, ce groupe est une véritable machine à cash. Sa participation de 86 % dans l’entreprise, estimée à plus de 9 milliards de dollars, représente une part significative de son empire.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Dangote continue de diversifier ses activités. Son conglomérat s’étend bien au-delà du ciment et du pétrole : il est aussi un acteur majeur dans l’agroalimentaire, les engrais et l’immobilier. Cette diversification lui permet de renforcer sa position sur le marché et de rester à l’abri des fluctuations économiques.

Vers de nouveaux sommets avec la bourse en ligne de mire

L’année 2024 pourrait être encore plus prometteuse pour Aliko Dangote. L’homme d’affaires a déjà annoncé son intention d’introduire en bourse ses deux nouvelles pépites : Dangote Petroleum Refinery et Dangote Fertilizer. Une double introduction qui devrait avoir lieu à la Bourse de Lagos et à celle de Londres, deux places financières qui pourraient valoriser ces entreprises à des niveaux encore plus élevés.

Si tout se déroule comme prévu, Dangote pourrait bien franchir un nouveau cap et intégrer le cercle très fermé des 50 personnes les plus riches du monde. Selon les estimations, son entrée dans ce club d’élite nécessiterait une fortune d’au moins 35,4 milliards de dollars, un objectif qui semble à sa portée.