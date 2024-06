Grève illimitée au Nigeria : le pays tourne au ralenti

Le Nigeria est paralysé par une grève illimitée déclenchée par les syndicats, lundi 3 juin 2024. Les principales revendications portent sur une augmentation significative du salaire minimum, qui est actuellement de 30 000 nairas (environ 186 euros) par mois.



La grève a entraîné des perturbations majeures dans tout le pays. Les services publics sont au ralenti, les écoles et les universités sont fermées, les transports aériens sont perturbés et les coupures d’électricité sont fréquentes. Des négociations entre le gouvernement et les syndicats sont en cours, mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé.

Des négociations en cours

Les syndicats ont menacé de poursuivre la grève jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. Cette grève illimitée a un impact économique important sur le Nigeria. Les entreprises perdent de l’argent et l’économie tourne au ralenti. Logiquement la population nigériane est inquiète des conséquences de cette grève.

Beaucoup de gens craignent de perdre leur emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Cette grève s’inscrit dans un contexte social tendu au Nigeria. Le pays est confronté à une inflation élevée, à un chômage important et à une grande pauvreté.

La situation reste incertaine et le gouvernement et les syndicats discutent en vue de trouver une solution rapidement pour éviter une crise sociale plus grave.

Un pays habitué aux grèves illimitées

Le Nigeria est habitué aux grèves illimitées. Ces dernières années, plusieurs grèves notables ont eu lieu dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Par exemple en 2018, une grève de deux semaines déclenchée par les syndicats du secteur public a paralysé le pays et a entraîné la fermeture des écoles, des hôpitaux et des administrations. La grève a pris fin après que le gouvernement a consenti une augmentation du salaire minimum.

Deux ans plus tard, soit en 2020, c’est une grève illimitée des travailleurs du pétrole et du gaz qui a duré plus d’un mois et qui a entraîné une importante baisse de la production du pays. Les grévistes ont mis fin à leur mouvement lorsque le gouvernement s’est engagé à répondre à certaines des revendications des travailleurs.

Quatre mois de grève chez les universitaires

L’année suivant, en 2021, une grève illimitée des universitaires a duré plus de quatre mois et a perturbé l’éducation de millions d’étudiants. La grève a finalement pris fin après que le gouvernement a accepté d’augmenter les salaires des enseignants et d’améliorer les conditions de travail.