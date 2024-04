Cuisine Comorienne : Un mélange de saveurs de l’Océan Indien

La cuisine des Comores est un vibrant reflet de l’histoire et de la géographie de l’archipel, situé à la croisée des mondes africain, arabe et asiatique. Influencée par les nombreux commerçants et colons qui ont traversé l’Océan Indien, la cuisine comorienne se caractérise par l’utilisation abondante de produits de la mer, d’épices parfumées et de fruits tropicaux.

Le riz et le manioc servent de base à de nombreux plats, souvent accompagnés de sauces riches et épicées qui mettent en valeur le poisson frais, les viandes et les légumes locaux. La proximité de l’île avec Madagascar et la côte est-africaine introduit également une palette d’influences qui se manifestent dans l’usage généreux de la noix de coco et du curcuma, donnant à la cuisine comorienne sa signature unique et colorée.

Curry de Poisson Comorien

Ingrédients :

500 g de poisson à chair ferme, coupé en morceaux

2 oignons émincés

3 tomates, pelées et hachées

3 gousses d’ail, écrasées

1 cuillère à café de thym frais

1 cuillère à café de curcuma

1 cuillère à café de cumin

Sel et poivre au goût

Huile pour la cuisson

1 verre de vin blanc (facultatif)

Persil ou coriandre fraîche pour garnir

Préparation :

Préparer les ingrédients : Émincez les oignons, hachez les tomates et écrasez l’ail.

Faire revenir les épices : Dans une grande poêle, faites chauffer un peu d’huile et ajoutez l’ail, les oignons, le thym, le curcuma et le cumin. Faites revenir jusqu’à ce que les oignons soient transparents.

Cuire le poisson : Ajoutez les tomates hachées à la poêle et laissez cuire quelques minutes. Ensuite, ajoutez les morceaux de poisson, assaisonnez de sel et de poivre, et laissez cuire à feu doux pendant environ 10 minutes.

Ajouter le vin : Versez le vin blanc pour déglacer et laissez mijoter à couvert pendant une demi-heure à feu moyen-bas.

Finaliser et servir : Une fois que la sauce a réduit et que le poisson est bien cuit, rectifiez l’assaisonnement et garnissez de persil frais ou de coriandre. Servez chaud.

Cette recette de curry de poisson est une belle manière de célébrer les saveurs de l’Océan Indien tout en découvrant la richesse culinaire des Comores.