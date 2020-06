Cristiano Ronaldo rentre un peu plus dans l’histoire en devenant le tout premier footballeur milliardaire !

L’international portugais de football Cristiano Ronaldo fait un pas de plus dans l’histoire, puisqu’il devient le premier footballeur milliardaire de dollars. Les détails.



On le sait tous, Cristiano Ronaldo alias CR7 est un homme de records ! Du haut de ses 35 ans, le quintuple Ballon d’or portugais, et par ailleurs grand ami du kick-boxeur d’origine marocaine Badr Hari ne cesse d’impressionner de par ses performances. Et si cette fois encore il fait parler de lui, c’est parce qu’il a atteint de nouveau des « sommets ».

En effet, d’après le classement Forbes, d’ici la fin de l’année Cristiano Ronaldo devrait atteindre la barre du milliard de Dollars revenus en carrière. Un nouveau record qui fait de lui le tout premier footballeur de l’histoire et le troisième sportif à atteindre le cap du milliard après le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather.

Mondialement connu, le magazine économique américain, Forbes, indique que la star portugaise dont les émoluments étaient estimés à 105 millions de dollars l’année dernière ; devrait franchir la barre du milliard de dollars à la fin de cette année 2020. Un joli pactole pour l’ami du champion marocain de kick-boxing.

À noter qu’en 2019, Forbes avait dressé une liste des célébrités les mieux rémunérées au monde ; classement à l’issu duquel Cristiano Ronaldo a terminé quatrième tout juste devant son rival de longue date, Lionel Messi. Et toujours d’après Forbes, le numéro 10 argentin du FC Barcelone devrait lui aussi prochainement franchir le cap du milliard de dollars engrangés en carrière. Affaire donc à suivre…