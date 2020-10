Cristiano Ronaldo possède le jet privé le plus cher

L’attaquant international portugais, Cristiano Ronaldo, est le footballeur qui a le jet privé le plus cher, selon The Sun. La star de la Juventus disposerait d’un Gulfstream G650, estimé à 28 millions de livres sterling (environ 20,1 milliards FCFA). Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic sont également parmi les stars, avec un avion qui leur est propre. Des stars à la retraite comme David Beckham, Ronaldinho et Kaká se déplacent également dans leurs avions de luxe.

Cristiano Ronaldo a le jet privé le plus cher de tous les footballeurs du monde. L’attaquant de la Juventus est connu pour son style de vie flashy et comme tous les autres footballeurs, la star portugaise a en sa possession les bonnes choses de la vie, y compris un avion qui lui est propre. Un Gulfstream G650, qui coûterait environ 28 millions de livres sterling (20,1 milliards FCFA). La star argentine du FC Barcelone, Lionel Messi arrive en deuxième position, avec son Embraer Legacy 650, d’une valeur de 25 millions de livres sterling (18 milliards FCFA).

Dans ce classement, l’attaquant suédois du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic, se trouve à la troisième place, avec son Cessna Citation Longitude, qui coûterait environ 21 millions de livres sterling (15, 1 milliards FCFA). Il devance, la légende de Manchester United, David Beckham, qui dispose d’un Bombardier Challenger 350, estimé à environ 19 millions de livres sterling (13,6 milliards FCFA).

Le champion du monde, le milieu de terrain français d’origine guinéenne Paul Pogba, est le cinquième footballeur au monde qui disposerait du jet privé le plus cher. Son Gulfstream G280 coûterait environ 18 millions de livres sterling (12,9 milliards FCFA). L’ancien international anglais Wayne Rooney, est aussi propriétaire d’un Dassault Falcon 900LX, dont la valeur est de 14 millions de livres sterling (10 milliards FCFA).

La star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar Jr, disposerait d’un Embraer Legacy 450, qu’il aurait acheté à environ 10,8 millions de livres sterling (7,7 milliards FCFA). L’attaquant Gallois Gareth Bale, qui vient de quitter le Real Madrid pour Tottenham, arrive à la 8ème place avec son Cessna Citation XL Plus, qui coûterait 8,6 millions de livres sterling (6,3 milliards FCFA). Le Brésilien Ricardo Kaká est 9ème avec son Embraer Phenom 100, d’une valeur de 5,7 millions de livres sterling (4,1 milliards FCFA).

Enfin, le Brésilien Ronaldinho ferme le top 10 du classement de footballeurs qui disposent du jet privé le plus cher, avec son Embraer Phenom, qui coûterait environ 2,6 millions de livres sterling (1,8 milliard FCFA).