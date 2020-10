Cristiano Ronaldo possède 3 Bugatti sur 10 des derniers jamais fabriqués

Bugatti produit des innovations supérieures s’agissant des super-voitures de sport, dont la dernière est le Centodieci, que l’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a acheté plus tôt en 2020. À ce jour, la star portugaise possède 3 Bugatti sur 10 des derniers modèles jamais fabriqués.

Cristiano Ronaldo a dépensé un montant ahurissant de 8,5 millions de livres sterling (environ 6,1 milliards FCFA) sur trois des dix derniers modèles de voitures Bugatti, selon SunSport. La sensation portugaise reste l’un des athlètes les plus riches du monde avec une valeur nette d’environ 200 à 250 millions de livres sterling (environ 180,6 milliards FCFA), un salaire hebdomadaire de 365 000 livres (plus de 263 millions FCFA) et une énorme base de fans sur les réseaux sociaux.

La star portugaise de la Juventus, Cristiano Ronaldo, est un amoureux des voitures de luxe, ayant été vu dans différentes gammes de voitures, y compris Bentley, Bentayga, Ferarri et une foule d’autres. Le magazine britannique SunSport affirme que le joueur de 35 ans a casqué un montant stupéfiant de 8,5 millions de livres sterling (environ 6,1 milliards FCFA) sur trois des éditions limitées Bugatti, dont seulement 10 ont jamais été fabriquées.

Une autre légende de Chelsea à la retraite, Petr Cech Bild, a révélé que la star de la Juventus avait dépensé énormément d’argent sur la Bugatti Centodieci, plus tôt, cette année. Ronaldo possède déjà une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse et une Bugatti Chiron dans le cadre de sa vaste collection d’automobiles. Son surnom « CR7 » figure sur les appui-têtes de deux de ses Bugatti, mais le nouveau modèle serait un hommage à la légendaire Bugatti EB110.

Le Centodieci est équipé d’un moteur W16 de 8 litres et peut faire de 0 à 62 mph en seulement 2,4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 236 mph. Cristiano Ronaldo est un homme qui dépense énormément en voitures exotiques. Le site officiel de Bugatti décrit le Centodieci comme une voiture « à couper le souffle. Inspiré par le modèle historique, le Centodieci repousse toutes les limites de l’imagination avec ses performances à couper le souffle et son design pionnier ».