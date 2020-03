Cristiano Ronaldo marque un joli but contre… le Covid-19

En isolement à Madère, son île natale, Cristiano Ronaldo, en plus d’avoir appelé ses sympathisants à respecter les consignes en rapport avec le Coronavirus, a mis ses hôtels à la disposition du personnel sanitaire.

Vendredi, Cristiano Ronaldo a rompu le silence en postant un message sur son compte Twitter pour appeler ses fans à respecter les consignes des autorités sanitaires visant à freiner la propagation de la maladie à Coronavirus. « Je ne vous parle pas comme un joueur de football, mais comme un fils, un père, un humain concerné par les derniers développements qui touchent la planète (…). Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous la plus grande attention et le plus grand soin », a confié le joueur.

Pour Cristiano Ronaldo, « la protection de la vie humaine doit passer au-dessus de tout autre intérêt (…). C’est important que nous suivions tous les conseils de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et des autorités sur la façon de gérer cette situation (…). J’aimerais adresser mes pensées à quiconque a perdu un proche, ma solidarité à ceux qui combattent ce virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d’autres personnes ».

Cristiano Ronaldo ne s’est pas arrêté à ces belles paroles qui ont fait le tour de la planète, en France, en Italie, même au Sénégal, pays touchés par le Coronavirus, le footballeur aurait en effet mis à contribution ses hôtels dans la lutte contre le Coronavirus. Le journal Marca a indiqué que le joueur a mis à disposition ses hôtels au Portugal pour les transformer en espaces d’accueil et de traitement pour les personnes atteintes de Coronavirus.

Mieux, ajoute le journal, les coûts de fonctionnement des structures de même que la prise en charge des émoluments du personnel soignant devaient être assurés par Cristiano Ronaldo. Un très joli but ainsi marqué par l’attaquant de le Juventus Turin contre la pandémie qui secoue actuellement le monde entier et qui inquiète plus d’un. Suffisant pour que CR7 poursuive le match qu’il compte bien gagner face à la pandémie du Coronavirus.