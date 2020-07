Cristiano Ronaldo : la joie de vivre !

On le voit sur le terrain, effectuer des feintes ou des passes, réclamer le ballon à un coéquipier ou effectuer une passe décisive pour tenter de faire trembler les filets du camp adverse et faire la différence. Le tout dans une ambiance bon enfant. Qu’en est-il de ses voisins hors football ?

C’est encore beaucoup plus fabuleux. Une petite enquête, menée par The Sun, qui a interrogé la voisine de Cristiano Ronaldo à Turin, en dit long sur la bonté du Ballon d’or. Elizabeth Borel, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, trouve en CR7 un voisin exemplaire.

« Beaucoup de silence et jamais de fête, je n’ai pas à me plaindre. Je n’ai jamais vu d’autres voitures passer dans notre allée privée. Lui, je le vois tous les jours au volant de sa Rolls-Royce. Sinon, il a une magnifique piscine intérieure et un très beau jardin, bien entretenu », a témoigné cette voisine de l’international portugais.

En clair, le voisin idéal, avec qui il fait bon vivre. Abordant le cas de Cristiano Jr, Elizabeth Borel explique le voir « aussi souvent s’amuser dehors avec son skateboard, et ses gardes du corps ». La voisine du footballeur saisit l’opportunité pour faire une invite au junior de CR7. « Si jamais l’envie lui vient de se faire davantage d’amis, j’ai quatre petits-fils à lui présenter ».

Une discipline qui est d’ailleurs connue de l’international portugais, aussi bien sur le terrain que dans la vie courante. En Italie, au Portugal son pays d’origine, ou même au Maroc où il était souvent annoncé, en compagnie de son ami, le champion marocain de kick-boxing, Badr Hari.