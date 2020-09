Cristiano Ronaldo gâte Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo vient de poser un acte qui pourra servir d’exemple à tous les hommes de la planète. Le footballeur a en effet gâté sa chérie Georgina Rodriguez, en lui offrant la bague la plus chère du monde.

Quand on aime, on ne compte pas. Cet adage, Cristiano Ronaldo le sait, lui qui saute sur la moindre occasion pour gâter sa compagne, Georgina Rodriguez. Le dernier geste, plus que galant, en date, selon le Gambling Deals : le footballeur milliardaire a offert la bague la plus chère du monde à sa chérie.

Le quintuple Ballon d’Or a dû casser sa tirelire et offrir une bague de la marque Cartier, pour un prix de 615 000 livres, soit environ 435 millions FCFA. Un habitué des « folies », tel pourrait-on qualifier Cristiano Ronaldo qui, au mois de juillet dernier, s’est offert la voiture la plus chère du monde, qui a coûté 16,5 millions d’euros (environ 10 milliards FCFA).

Rappelons par ailleurs que le footballeur, ami du champion marocain de kick-boxing Badr Hari, durant cet été, en compagnie de sa compagne Georgina Rodriguez, mannequin et actrice argentino-espagnole, aurait dépensé plus de 2,9 millions de livres sterling (environ 2,5 milliards FCFA) pour des vacances de rêve.