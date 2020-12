Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont déjà à Noël

Cristiano Ronaldo et sa famille se mettent dans l’esprit de Noël. D’ailleurs, Georgina Rodriguez prépare déjà leur maison pour les fêtes de fin d’année. Le mannequin a révélé son immense arbre et un mannequin du Père Noël vêtu de blanc, guidant deux cadeaux sur un siège spécial, dans la maison.

Leurs enfants n’auront peut-être pas besoin de sortir pour voir le Père Noël en décembre, car une personne vêtue de blanc est placée dans un coin spécial de la maison. L’arbre de Noël a également été révélé sur la poignée Instagram de Georgina Rodriguez, conçue en argent et or avec des lumières vives.

Avec des dorures occasionnelles sinon permanentes, comme les initiales C et G (pour Cristiano et Georgina), et des cadeaux d’une maison de haute couture bien visibles, que semble garder un père Noël aux dimensions imposantes, Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez et les enfants préparent bien leurs fêtes.

Dans le fond de leur chambre, un renne clignotant, des bonhommes de neige et des cadeaux confortablement placés sur une étagère. Il faut souligner que leur maison à Turin fait rêver, car elle est composée de deux villas adjacentes qui se trouvent sur une voie bien gardée.

Les villas ont différentes entrées, entourées de beaux jardins et de végétation surplombant de superbes collines. En raison de la nature extrêmement privée du manoir, aucune idée du nombre de chambres et de salles de bains à l’intérieur.

Piscines, intérieure ou extérieure, salle de fitness ou de cinéma, Cristiano Ronaldo a toutes les commodités pour lui et l’assurance de sa tranquillité car, comme c’était le cas quand il séjournait à Madrid, l’accès au domicile du quintuple Ballon d’or est contrôlé, par la présence de gardes.