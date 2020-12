« Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde »

La légende brésilienne du football, Pelé, a tranché le débat, indiquant que le quintuple Ballon d’or, le Portugais Cristiano Ronaldo, est actuellement le meilleur joueur du monde.

La question de savoir qui est le meilleur joueur du monde entre le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi, est assez souvent soulevée et difficile à trancher. Surtout lorsque le débat est mené entre fans. Naturellement, chacun tire la couverture de son côté.

Mais lorsqu’il s’agit de l’œil d’un spécialiste du ballon rond, le roi Pelé notamment, le diagnostic est totalement différent, car ici, il est plutôt question d’un fin connaisseur qui s’exprime sur la chose. Le Brésilien a tenté, en effet, de répondre à la question de savoir quel est le meilleur joueur de la Planète ?

C’est au cours d’un entretien accordé à la chaîne Youtube Pilhado, que le triple champion du monde a tranché le débat, selon Sports.fr. « Aujourd’hui, le meilleur joueur du monde est Cristiano Ronaldo. Je pense qu’il est le meilleur, parce qu’il est plus constant, mais vous ne pouvez pas oublier Messi, bien sûr, mais ce n’est pas un attaquant », a dit Pelé.

A la question de savoir « qui est le meilleur joueur de football de tous les temps », Pelé sest naturellement adjugé le trophée. « C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Nous ne pouvons pas oublier Zico, Ronaldinho et Ronaldo. Et en Europe, Franz Beckenbauer et Johan Cruyff. Maintenant, ce n’est pas ma faute, mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux tous », indique le Brésilien.