Crise ukrainienne : le Sénégal décide de produire son blé

Le Sénégal a décidé de diversifier sa production de céréales pour faire face aux pénuries liées à la crise ukrainienne. Outre le mil, le maïs et autre sorgho déjà produits localement, le pays a jeté son dévolu sur le blé.

Les pays du monde entier vivent les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Et le Sénégal n’est pas épargné par les effets de la guerre, qui dure depuis plus d’un an. Avec comme principales conséquences la rareté et la cherté des denrées. Conscient des enjeux, ce pays d’Afrique de l’Ouest compte se lancer dans la production de blé.

C’est à partir de novembre 2023 que le Sénégal va vulgariser la culture de blé. L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. A l’issue d’une visite effectuée sur les champs d’expérimentation à Sangalkam et Diamniadio, au nombre de cinq, Aly Ngouille Ndiaye s’est dit rassuré pour démarrer ce vaste projet.

Emblavement d’un millier d’hectares

Lequel projet avait été lancé au lendemain de la COP27 en Égypte. Et à partir du mois de novembre, c’est à l’échelle nationale que la culture du blé sera lancée. Pour cela, le ministre a annoncé l’emblavement d’un millier d’hectares de terres. Décision qui entre dans le cadre de la recherche des solutions pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.

« L’Égypte avait connu un déficit important (en blé). Aujourd’hui, certes, ils ne sont pas encore autosuffisants, mais ils ont travaillé », a relevé le ministre. Selon l’officiel, le pays dirigé par Abdel-Fattah al-Sissi a « réalisé des progrès importants dans ce sens ». Non sans préciser qu’il existe « d’autres pays d’Afrique qui étaient importateurs, il y a quelques années, qui sont devenus aujourd’hui exportateurs ».

Expérimenter la culture de blé

Et de justifier cette décision portée sur la production de blé : « C’est pourquoi je me suis dit que nous allons voir leurs expériences réussies pour les implémenter ici. J’ai demandé à mon homologue de nous donner des semences pour qu’on puisse expérimenter cela en perspective de novembre 2023 », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye.

La crise en Ukraine a beaucoup affecté les pays du continent, pour la plupart dépendants du blé ukrainien. Dans des pays comme le Sénégal, le pain, à base de blé, est un aliment incontournable. C’est d’ailleurs ce qui avait justifié le déplacement effectué par le Président Macky Sall, à Sotchi, en Russie. Le dirigeant avait demandé la libération des stocks de céréales pour nourrir l’Afrique, alors au bord de la détresse.