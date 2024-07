Crise RDC-Rwanda : Kinshasa accuse Kigali de brouiller son système de transport aérien à l’est

Le différend entre la RDC et le Rwanda semble sur le point d’entrer dans une nouvelle phase. Ce lundi, le gouvernement de la RDC a publié un communiqué dans lequel il accuse le Rwanda de brouiller ses systèmes de transport aérien dans la province du Nord-Kivu.

Le Rwanda a-t-il brouillé le système de transport aérien congolais dans la région de la province du Nord-Kivu ? C’est en tout cas l’avis du gouvernement congolais qui a rendu public un communiqué à cet effet, ce lundi. « Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l’opinion nationale et internationale que des interférences dangereuses sont observées dans les systèmes de positionnement global (GPS) des avions », lit-on dans le texte. Le communiqué précise, par ailleurs, que « ces perturbations, causées par des attaques de brouillage et d’usurpation d’identité (« spoofing »), touchent les zones de vol de la province du Nord-Kivu autour de Goma, incluant Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga ».

Un risque pour l’aviation civile

Selon les autorités congolaises, ces brouillages font peser de sérieuses menaces sur la sécurité du transport aérien civil y compris les vols des compagnies aériennes commerciales. Ces menaces n’épargnent pas les missions humanitaires organisées pour venir en appui aux populations déplacées de l’est de la RDC du fait des violences perpétrées par les « troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo ».

Et cette fois-ci encore, c’est l’armée rwandaise qui est pointée du doigt par les autorités congolaises. Selon le communiqué de ce jour, une enquête ouverte sur le problème par la partie congolaise a abouti à la conclusion selon laquelle le Rwanda et ses alliés de l’AFC et du M23 sont responsables de ces brouillages. « Cette investigation a été corroborée par des rapports d’acteurs internationaux opérant sous mandat international du Conseil de sécurité des Nations unies dans le domaine de l’aide humanitaire et des opérations de paix ainsi que des Organisations non gouvernementales internationales », insiste le communiqué.

La RDC attend des sanctions de l’OACI à l’encontre du Rwanda

Le gouvernement de la RDC a vivement condamné ces actes de brouillage qui, pour lui, constituent des « violations graves du droit international ». Il va même plus loin en comparant ces brouillages à « l’usage d’armes de guerre contre des cibles civiles ». C’est pourquoi le gouvernement congolais s’en remet à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) afin que des sanctions exemplaires soient prises à l’égard du Rwanda.