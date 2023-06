La crise humanitaire s’accentue au Sahel, selon l’ONU

Plus de 34,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire et de protection sur un total de 109 millions de personnes dans la région africaine du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger et au Nigeria). Cette alerte a été faite par l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses partenaires humanitaires.

La situation humanitaire ne s’améliore pas au Sahel. Dans cette région, une personne sur trois a besoin d’aide et de protection urgente. Cette crise humanitaire est signalée au Burkina Faso, dans l’Extrême-Nord du Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et dans le Nord-Est du Nigeria. Dans cette région, « une crise alimentaire et nutritionnelle touche 11,2 millions de personnes ». Elle est poussée « par la spirale de la violence, les déplacements, l’insécurité alimentaire et les aléas climatiques ».

L’ONU précise que « sur une population totale de 109 millions de personnes dans la région concernée par l’étude, plus de 34,5 millions ont besoin d’aide humanitaire et de protection ». Elle ajoute que « pas moins de 6 millions de personnes se trouvent dans un niveau de besoin catastrophique et plus de la moitié des personnes dans le besoin sont des enfants ».

Des besoins chiffrés à 4,6 milliards de dollars

Depuis 2015, la situation sécuritaire se détériore davantage dans la région du Sahel. Les attaques de groupes armés et la crainte d’attaques sont à l’origine de près de 75% des déplacements dans cette partie du continent. Le rapport de l’ONU fait savoir que depuis « le début de l’année, 6,6 millions de personnes ont fui leurs maisons en raison de persécutions, conflits et violations des droits de l’Homme ».

Face à cette crise, l’ONU a besoin de « 4,6 milliards de dollars » pour financer son plan de réponse humanitaire dans cette région. « La crise au Sahel est une préoccupation humanitaire aiguë, si ces tendances actuelles se poursuivent, un nombre croissant de personnes seront incapables de subvenir à leurs besoins vitaux », a mis en garde Charles Bernimolin, chef du bureau régional de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.