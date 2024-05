Crise dans le transport routier au Maroc : les syndicats montent au créneau

Le projet de décret sur l’accès aux professions du transport, leur exercice et leur maintien au Maroc suscite l’ire de la Coordination des syndicats du secteur du transport routier de marchandises. Ces derniers dénoncent un texte qui risque d’aggraver la situation des professionnels déjà fragilisés.

Rejet des dispositions du nouveau projet de décret

La Coordination, regroupant les quatre centrales syndicales les plus influentes du secteur des transports au Maroc (UNTM, UMT, UGTM et CDT), rejette en bloc les dispositions actuelles du nouveau projet de décret. Elle redoute que ce texte ne vienne entraver l’organisation du secteur et accabler davantage les professionnels sous le poids des contraintes financières. La Coordination pointe du doigt plusieurs aspects problématiques du projet de décret, notamment la déclaration de fret.

Les syndicats insistent sur le respect des accords en vigueur qui attribuent la responsabilité de cette déclaration au chargeur, soulageant ainsi les professionnels d’une tâche administrative fastidieuse. La Coordination appelle à une application rigoureuse de la réglementation sur le poids des camions dès le début du processus, afin de garantir la sécurité routière, préserver les infrastructures et favoriser des pratiques commerciales équitables.

Écoute attentive des préoccupations des professionnels

Il y a aussi des problèmes spécifiques à Casablanca. Sur ce point, la Coordination a pris l’initiative de contacter les autorités compétentes pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les professionnels dans la métropole casablancaise. Les syndicats exhortent les autorités à une intervention rapide et à une écoute attentive des préoccupations des professionnels. Ils soulignent la nécessité de répondre à leurs demandes légitimes pour préserver la paix sociale et la pérennité du secteur.

La Coordination met également en garde contre les manœuvres de certains acteurs qui cherchent à exploiter les problèmes du secteur au détriment des travailleurs. Elle appelle à la vigilance et à la préparation à toute action de défense des intérêts professionnels. La Coordination des syndicats et les professionnels du secteur attendent des réponses concrètes et des solutions durables de la part des autorités pour sortir de cette crise.