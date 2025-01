Crise à l’Est de la RDC : l’alerte de l’Union africaine

La situation dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) continue de se détériorer, suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine (UA), a publié un communiqué ce lundi.

Il y souligne la gravité de la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue cette région depuis des mois.

Une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent

La ville de Goma, capitale du Nord-Kivu, est devenue le théâtre d’affrontements intenses. Selon des sources locales, des rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), appuyés par des forces alliées rwandaises, auraient pris position dans plusieurs quartiers de la ville. Ces actions ont semé terreur et désolation parmi les habitants. Cette montée en violence aggrave une situation humanitaire déjà critique, avec des milliers de déplacements et des pertes humaines considérables.

L’urgence de préserver les mécanismes africains de résolution des conflits

Dans son communiqué, Moussa Faki Mahamat a rappelé les efforts déployés dans le cadre du processus de Luanda, conduit par le président angolais Joao Manuel Lourenço. Ce mécanisme africain vise à apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. Il s’efforce également de rétablir le dialogue entre le gouvernement congolais et les groupes politico-militaires. Cette initiative constitue une voie essentielle pour ramener la paix dans la région. Cependant, la recrudescence des hostilités menace ces initiatives et rend leur succès plus incertain que jamais.

Un appel ferme au respect du cessez-le-feu

Le Président de la Commission de l’UA a exhorté toutes les parties impliquées à respecter strictement le cessez-le-feu convenu et à cesser immédiatement les hostilités. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de protéger les populations civiles, premières victimes de ce conflit. Ce message est d’autant plus important que les dommages collatéraux de la guerre continuent de s’étendre, détruisent des vies et compromettent les chances de réconciliation.

Une mobilisation internationale urgente pour les populations affectées

Face à l’ampleur de la crise, Moussa Faki Mahamat a lancé un appel fort à la communauté internationale. Il exige une mobilisation rapide et massive pour venir en aide aux populations touchées par les violences. Les besoins en nourriture, en abris et en soins médicaux sont criants, et seule une réponse concertée pourra alléger les souffrances des victimes.