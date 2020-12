Cricket : Bowler Ncube nommé entraîneur des Mountaineers

L’ancien lanceur international du Zimbabwe, Njabulo Ncube, a été nommé entraîneur des Mountaineers, pour la saison de cricket local 2020-2021, qui commence cette semaine. Il succède à Shepherd Makunura qui est désormais responsable de Southern Rocks.

Âgé de 31 ans, Njabulo Ncube, qui a représenté le Zimbabwe dans un test et un One-day International (ODI), est l’un des entraîneurs émergents les plus réputés sur la scène locale. Sa plus grande réussite en tant qu’entraîneur, à ce jour, a été lorsqu’il a mené Rising Stars au titre du championnat Pro 50, tout en agissant en tant que joueur-entraîneur adjoint de l’académie nationale, lors de leur première campagne sur la scène nationale de cricket, pendant la saison 2017-2018.

Revenu à Tuskers pour la saison 2018-2019, Njabulo Ncube recevra une invitation surprise dans l’équipe nationale du Zimbabwe, en tant qu’entraîneur de bowling, au début de cette année. Surnommé « Papa », la carrière d’entraîneur de Njabulo Ncube a commencé en 2014 lorsqu’il a refusé un contrat avec Tuskers où il évoluait pour occuper un poste d’entraîneur en Afrique du Sud, à l’âge de 24 ans. Il a été entraîneur de l’école St John à Johannesburg et à son retour au Zimbabwe, en décembre 2016, il a été entraîneur-joueur pour la Rising Stars Academy.

Njabulo Ncube était au sommet de sa carrière, ayant joué un rôle central en veillant à ce que la franchise Bulawayo défende avec succès la Logan Cup. Par ailleurs, son départ de Tuskers a vu le joueur vétéran John Nyumbu être promu au poste de joueur-entraîneur adjoint de l’équipe basée à Bulaway, faisant leur retour au cricket de haut vol, pour la première fois, depuis la saison 2013-2014.