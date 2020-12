En Afrique du Sud, l’équipe féminine de cricket prépare un regroupement qui aura lieu du 8 au 14 janvier 2021, en vue d’un match amical contre le Pakistan.

Les « Proteas Women » d’Afrique du Sud se rassembleront pour le camp d’entraînement du 8 au 14 janvier 2021 dirigé par l’entraîneur Hilton Moreeng. L’équipe finale, qui affrontera le Pakistan, lors d’une rencontre amicale, sera annoncée le 15 janvier.

L’équipe comprend les débutantes comme Nobulumko Baneti, Evodia Yekile, Jenay Winster et Khayakazi Mathe, qui ont impressionné lors de la récente Super League T20 féminine au Cap. Sur les 25 joueuses convoquées, 21 ont une expérience internationale antérieure et le groupe comprend des militants d’expérience comme Shabnim Ismail, Laura Wolvaardt et Ayabong Khaka, qui ont toutes fait preuve de maturité et ont mené avec distinction dans la compétition WSLT20.

Egalement, un certain nombre de joueuses de « Proteas Women » étaient récemment en compétition dans la WBBL en Australie. « Je suis très heureuse d’arriver au camp d’entraînement, en janvier, et de travailler avec toutes les joueuses qui ont été sélectionnées pour participer au camp d’entraînement à Durban », a déclaré Hilton Moreeng.

« Nous avons un excellent mélange de vétérans Proteas et de jeunes joueuses agressives qui possèdent un talent incroyable. Personnellement, j’apprécie l’opportunité de revenir au cricket international et l’engagement de nos joueuses, l’empressement des nouveaux joueurs à s’impliquer, tout cela est rassurant. Sélectionner 18 joueurs de ce groupe sera extrêmement difficile. Mais j’ai hâte de m’engager avec toutes les joueuses, de représenter notre pays et de le faire de manière à ce que tous les fans de cricket de notre pays se rallieront, espérons-le », a-t-il ajouté.

Les 25 « Proteas Women » d’Afrique du Sud

Lizelle Lee (North West), Laura Wolvaardt (Western Province), Trisha Chetty (KZN Coastal), Mignon du Preez (Northerns), Shabnim Ismail (KZN Coastal), Sune Luus (Northerns), Ayabonga Khaka (Gauteng), Maria Klaas (North West), Nadine de Klerk (Western Province), Tumi Sekhukhune (North West), Sinalo Jafta (Western Province), Lara Goodall (Western Province), Andrie Steyn (Western Province), Robyn Searle (Gauteng), Nonkululeko Mlaba (KZN Coastal), Faye Tunnicliffe (Western Province), Tazmin Brits (North West), Anneke Bosch (North West), Nondumiso Shangase (KZN Coastal), Nobulumko Baneti (Border), Khayakazi Mathe (Border), Evodia Yekile (North West), Marizanne Kapp (Western Province), Jenay Winster (SWD), Kirstie Thompson (Gauteng)