Covid-Organics : après Macky Sall, Umaro Sissoco Embalo séduit par le remède malgache

En un seul jour, la Guinée-Bissau vient d’enregistrer 20 nouveaux cas de contamination au Coronavirus. Une situation qui commence à inquiéter les autorités et pour la prise en charge, le président de la République Umaro Sissoco Embalo est tombé sous le charme du remède malgache, le Covid-Organics.

74 cas confirmés au Coronavirus, c’est la situation globale de la pandémie du Covid-19 en Guinée-Bissau, après que le pays ait enregistré 20 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, le lundi 27 avril 2020. Ainsi, la situation épidémiologique est en train de progresser, comme du reste dans les autres pays de la sous-région et ce, malgré les nombreuses de restrictions prises par les autorités publiques.

En effet, dès le début de la pandémie dans le pays, le gouvernement a prononcé la fermeture de frontières, des restaurants, des bars, des lieux des cultes et des écoles, mais aussi l’interdiction de rassemblements et de circulation des personnes. Il s’y ajoute l’instauration d’un couvre-feu, qui a d’ailleurs été prorogé jusqu’au 11 mai par le président de la République Umaro Sissoco Embalo.

Mais devant la persistance des cas, le Président est sur la piste d’une prise en charge efficace. Et à ce sujet, il est tombé sous le charme du remède malgache. Ainsi après les Présidents Macky Sall du Sénégal et Félix Tshisekedi de la RDC, c’est au tour d’Umaro Embalo Sissoko d’être séduit par le remède découvert par les scientifiques malgaches et il s’est d’ailleurs entretenu à ce sujet avec le Président malgache Andry Rajoelina.

Au terme de cet entretien tout est allé très vite car le Président bissau-guinéen a décidé de déplacer un avion pour aller récupérer les premières cargaisons de ce médicament. « J’ai beaucoup confiance en cette découverte, nous les Africains, on doit croire en l’Afrique», a souligné le Président Sissoco Embalo, cité par différents médias. A ce jour la Guinée-Bissau compte 74 cas de Coronavirus dont 3 guéris et 1 décès.