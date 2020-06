Covid-19 : situation en Afrique le 14 juin 2020

États membres de l’Union africaine déclarant des cas de COVID-19 au 14 juin 2020 situation à 18 h 00 EAT. 54 États membres de l’Union africaine déclarant 233 732 cas de COVID-19 6 253 décès et 106 909 récupérations. La situation continue de se dégrader dans de plusieurs pays du continent, en particulier en Afrique du Sud, très touchée, et en Afrique de l’Ouest qui franchit la barre des 50 000 cas et des 1 000 morts. Le point par régions et par pays.

Afrique du Nord (64 036; 2 513; 27 734): Algérie (10 810; 760; 7 420), Égypte (42 980; 1 484; 11 529), Libye (418; 8; 62), Maroc (8 732; 212) ; 7 725), Tunisie (1 096; 49; 998)

Afrique Centrale (22 768 cas; 472 décès; 8 164 récupérations): Burundi (94; 1; 61), Cameroun (8 929; 214; 4 906), République centrafricaine (2 057; 7; 363), Tchad (848; 72; 718), Congo (779; 25; 261), RDC (4 778; 107; 600), Guinée équatoriale (1 306; 12; 200), Gabon (3 463; 22; 978), Sao Tomé et Principe (514; 12; 77)

Afrique de l’Est (26 274; 804; 9 359): Comores (176; 2; 114), Djibouti (4 449; 41; 2 823), Érythrée (65; 0; 39), Éthiopie (3 345; 57; 545), Kenya (3 594; 100) ; 1 221), Madagascar (1 272; 10; 367), Maurice (337; 10; 325), Rwanda (541; 2; 332), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2 579; 87; 559), Sud Soudan (1 693; 27; 49), Soudan (7 007; 447; 2 556), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (696; 0; 240)

Afrique de l’Ouest (51 373; 1 000; 23 064): Bénin (412; 6; 222), Burkina Faso (894; 53; 799), Cap-Vert (750; 6; 301), Côte d’Ivoire (4 848; 45; 2 387), Gambie (28; 1; 24), Ghana (11 422; 51; 4 156), Guinée (4 484; 25; 3 213), Guinée-Bissau (1 460; 15; 153), Liberia (446; 32; 214), Mali (1 776 ; 104; 1 058), , Mauritanie (1 439; 74; 250), Niger (980; 66; 881), Nigeria (15 682; 407; 5 101), Sénégal (5 090; 60; 3 344), Sierra Leone (1 132; 51; 670), Togo (530; 13; 291 )

Afrique Australe (69 281; 1 455; 38 588): Angola (138; 6; 61), Botswana (60; 1; 24), Eswatini (486; 3; 247), Lesotho (4; 0; 2), Malawi (529; 5 ; 68), Mozambique (583; 3; 151), Namibie (32; 0; 17), Afrique du Sud (65 736; 1 423; 36 850), Zambie (1 357; 10; 1 114), Zimbabwe (356; 4; 54)