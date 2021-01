Covid-19 : Mohamed Salah aux chevets des malades

Les efforts caritatifs de l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah se perpétuent avec le don de réservoirs d’oxygène à un hôpital de sa ville natale de Nagrig, un village au nord-ouest de l’Egypte. L’actuel meilleur buteur de la Premier League avec 13 réalisations, Mo Salah, a fourni des fonds aux habitants pour se doter d’une ambulance, une école pour jeunes filles, des installations sportives ainsi qu’une station d’épuration des eaux usées.

Mohamed Salah est un philanthrope et ne lésine pas sur les moyens pour apporter son soutien à son pays, l’Égypte ou encore à son village natal, Nagrig. L’attaquant de Liverpool vient octroyer des fonds aux habitants de Nagrig pour leur permettre de se doter d’une d’ambulance, une école pour jeunes filles, des installations sportives ainsi qu’une station d’épuration des eaux usées. Le dernier don était sous les auspices de la Nagrig Charity Association qu’il a fondée en 2017, après avoir été informé que les victimes de Coronavirus étaient en train de mourir, en raison de pénuries d’oxygène dans les hôpitaux publics.

« Salah et sa famille ont fait don de bouteilles d’oxygène à l’hôpital central de Basyoun pour aider les patients atteints de Coronavirus à Nagrig », a déclaré le directeur de la NCA, Hassan Bakr, dans une station de radio du Caire. En avril de l’année dernière, Mohamed Salah a également fait don de beaucoup de nourriture et de viande fraîche aux familles de Nagrig. Il a aussi invité les populations au respects des gestes barrières pendant la pandémie de Coronavirus. Puis, durant l’été, Salah a fait don de 30 000 livres sterling (environ 22 millions FCFA) pour l’acquisition d’une ambulance capable de prendre en charge une localité de 30 000 habitants.

En avril de l’année dernière, les dons de Mohamed Salah s’élevaient à environ 405 000 livres sterling (plus de 294 millions FCFA). ce n’est pas tout, puisque Mo Salah a également aidé dans le passé en construisant une école religieuse et un institut national du cancer. Sa fondation Nagrig Charity Association aide régulièrement environ 500 personnes, dont des veuves, des orphelins, des malades et des personnes âgées.