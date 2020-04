Covid-19 : le Gabon annonce la contamination de cinq enfants âgés de 2 à 11 ans

Considérée au début comme une maladie touchant plutôt les personnes adultes et vraiment mortelle pour celles du troisième âge, la maladie à Coronavirus a démontré, au fil des jours, qu’elle n’épargnait personne. Parmi les victimes signalées au Gabon figurent cinq enfants.

Ils sont âgés de 2 à 11 ans ces enfants et sont désormais comptés parmi les patients du Covid-19 au Gabon. L’information a été donnée dimanche par le docteur Guy Patrick Obiang Ndong, vice-président et porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), à l’occasion d’un point de presse qu’il a animé. Il est ressorti que les enfants auraient été contaminés au sein de leur communauté.

Lesdits enfants qui, comme tous les patients, sont pris en charge dans les centres prévus à cet effet, ne présentent certes pas des symptômes aussi graves que ceux généralement observés chez les personnes adultes. Mais ces cas, ajoutés à ceux de l’enfant de 12 ans décédé en Belgique, de celui de 10 ans contaminé au Bénin, viennent démontrer ou confirmer que les enfants ne sont pas épargnés par la maladie à Coronavirus, même s’ils sont moins touchés que les adultes.

Il est à préciser qu’à l’heure actuelle, le Gabon compte 57 cas confirmés de personnes contaminées dont une guérison et un décès. Pour arrêter la propagation de la pandémie sur le territoire gabonais, les autorités du pays ont décrété, depuis vendredi dernier, le confinement total de la population de la capitale, Libreville, et ses environs.