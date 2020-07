Covid-19 : la situation continue de se dégrader en Afrique du Sud

La situation s’aggrave encore en Afrique du Sud ou le pic de l’épidémie du nouveau Coronavirus n’est pas encore atteint. Lors des dernières 24h, 51 338 tests COVID-19 ont été effectués et 13 497 nouvelles infections ont été déclarées, soit un taux particulièrement élevé de cas positifs. 111 nouveaux malades sont décédées de la Covid-19 pour s’approcher de la barre des 4 000 décès.



Malgré une politique de tests très large, l’Afrique du Sud ne réussi pas à enrayer la progression de l’épidémie de la Covid-19 et le nombre de nouveaux cas déclaré est une nouvelle fois largement au dessus de la barre symbolique des 10 000 avec 13 497 infections en 24h.

Au total, dans le monde entier, 12 507 849 personnes ont été déclarées positifs au nouveau Coronavirus, 6 890 914 ont été guéris et 560 040 sont décédées. Les États-Unis et le Brésil restent les plus touchés actuellement avec respectivement 136 000 et 71 000 morts.

Carte interactive remise à jour quotidiennement du nombre de cas dans les pays africains