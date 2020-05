Covid-19 la situation au 25 mai 2020, l’Afrique encore relativement épargnée

Coronavirus – États membres de l’Union Africaine (54) signalant des cas de COVID-19 (112 290) décès (3 359) et récupérations (44 920). le point par pays et par région. L’Afrique du Nord reste la zone la plus touchée devant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Sud. Pour autant, l’Afrique est encore relativement épargnée alors que la pandémie a fait des ravages en Europe, aux États-Unis et maintenant en Amérique du Sud.



Afrique Centrale (11 906 cas; 340 décès; 3 094 récupérations): Burundi (42; 1; 20), Cameroun (4 890; 165; 1 865), République centrafricaine (604; 1; 22), Tchad (675; 60; 215), Congo (487; 16; 147), RDC (2 297; 67; 337), Guinée équatoriale (719; 7; 22), Gabon (1 934; 12; 459), Sao Tomé et Principe (258; 11; 7).

Afrique de l’Est (12 291; 332; 3 295): Comores (87; 1; 21), Djibouti (2 270; 10; 1 064), Érythrée (39; 0; 39), Éthiopie (655; 5; 159), Kenya (1 214; 51) ; 383), Madagascar (542; 2; 147), Maurice (334; 10; 322), Rwanda (327; 0; 237), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (1 594; 61; 204), Sud Soudan (563; 6; 6), Soudan (3 820; 165; 458), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (326; 0; 66).

Afrique du Nord (34 192; 1 615; 15 079): Algérie (8 306; 600; 4 578), Égypte (17 265; 7; 4 807), Libye (75; 3; 40), Maroc (7 495; 200; 4 737), Tunisie (1 051; 48; 917).

Afrique Australe (24,231; 451; 11,751): Angola (69; 4; 18), Botswana (35; 1; 19), Eswatini (250; 2; 156), Lesotho (2; 0; 0), Malawi (101; 4 ; 33), Mozambique (194; 0; 51), Namibie (21; 0; 13), Afrique du Sud (22 583; 429; 11 100), Zambie (920; 7; 336), Zimbabwe (56; 4; 25).

Afrique de l’Ouest (29.708; 621; 11.701): Bénin (191; 3; 84), Burkina Faso (841; 52; 690), Cap-Vert (390; 3; 155), Côte d’Ivoire (2.376; 30; 1.219), Gambie (25; 1; 13), Ghana (6 808; 32; 2 070), Guinée (3 275; 20; 1 673), Guinée-Bissau (1 173; 6; 42), Libéria (265; 26; 141), Mali (1 059 ; 67; 604), Mauritanie (237; 6; 15), Niger (945; 61; 783), Nigéria (7 839; 226; 2 263), Sénégal (3 130; 34; 1 515), Sierra Leone (735; 42; 293), Togo (381; 12; 141 ).

Dans le monde, 5 462 000 personnes ont été infectés et 344 503 sont décédès. Sans doute bien davantage car tous les décès ne sont pas comptabilisés de la même façon selon las pays. Avec près de 100 000 morts les USA restent le pays le plus touché, mais l’épidémie est en pleine progression en Russie et au Brésil.