Covid-19 : la foire commerciale intra-africaine reportée à septembre 2021

Initialement prévue du 1er au 7 septembre prochain à Kigali, la capitale rwandaise, la foire commerciale intra-africaine IAFT2020 a été reportée au mois de septembre 2021 en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus sur le continent.

A en croire les membres du conseil consultatif de IAFT, ce report est une opportunité pour les Etats de concentrer leurs efforts à la lutte contre cette maladie. Ils précisent également que cet évènement sera organisé du 6 au 12 septembre 2021.

« Nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précèdent. Le moment est venu de conjuguer nos efforts pour atténuer également l’impact de la pandémie sur les économies africaines. Nous avons convenu que le deuxième IAFT devait se dérouler dans un contexte plus favorable pour permettre aux pays et entreprises africaines de profiter pleinement du salon, qui deviendra désormais un élément de leur stratégie de relance », a expliqué Albert Muchanga, Commissaire au commerce et l’industrie de l’Union Africaine.

Pour le professeur Benedict Omarah, président d’Afreximbank, ce report est une manière de respecter les mesures barrières et préserver la santé des participants à ce rendez-vous qui devait réunir 5 000 africains.

« La persistance de la pandémie de Covid-19 n’était pas propice à la tenue d’un évènement panafricain aussi important qui devait initialement avoir lieu à seulement quatre mois. La pandémie de Covid-19 a contraint les gouvernements, les entreprises et les particuliers à prendre des mesures sans précèdent pour assurer la sécurité publique. Il est de notre responsabilité de respecter ces mesures pour protéger notre pays hôte et assurer la santé et la sécurité de tous les délègues, exposants et participants qui ont confirmé ou exprimé leur intérêt à participer à la deuxième édition de l’IATF », a-t-il déclaré, lors d’une réunion virtuelle, le 26 avril.

Pour rappel, cet évènement biennal vise à mettre ensemble les entrepreneurs africains en vue de réfléchir sur la création d’un marché indépendant, et de promouvoir le commerce intracontinental. Par ailleurs, des sources proches du conseil consultatif de cette deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine indiquent que cet évènement changera de nom en IAFT2021.