Covid-19 : l’Afrique du Sud dépasse 1 million de cas positifs

L’Afrique du Sud a signalé plus d’un million de cas de Coronavirus depuis la confirmation de son premier cas, au mois de mars dernier, a déclaré le ministère de la Santé, dimanche soir. Cette déclaration intervient quelques jours seulement après qu’une nouvelle variante à propagation plus rapide du virus a été confirmée dans le pays.

« Aujourd’hui, nous avons dépassé un million de cas cumulés de Covid-19 en Afrique du Sud, avec un total cumulatif de 1 004 413 cas signalés », a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué. Le nombre total de décès a dépassé 26 735. La pandémie dans le pays le plus touché d’Afrique semble s’accélérer avec le million de malades franchi 9 jours après que le pays a signalé 900 000 cas. Il a fallu deux semaines à l’Afrique du Sud pour atteindre 900 000 cas, contre 800 000 début décembre.

Plusieurs hôpitaux et centres médicaux ont signalé des salles débordant de patients avec de nombreux travailleurs de la santé annulant leurs vacances pour faire face à un afflux massif de patients. Mediclinic International, parmi les trois principaux réseaux d’hôpitaux privés d’Afrique du Sud, a déclaré dimanche qu’une forte augmentation des cas avait exercé une pression considérable sur ses ressources de soins de santé, notamment le personnel, les équipements et les lits de réanimation.

« Le nombre de patients recherchant des soins dans nos hôpitaux a dépassé les chiffres précédents lors du premier pic et la majorité de nos unités de soins intensifs fonctionnent à pleine capacité », a déclaré la société, faisant référence à la province du Cap-Occidental.

La nouvelle variante, appelée « 501.V2 », a été découverte par une équipe de scientifiques de l’Afrique du Sud qui a suivi la génétique du virus. La variante semble être concentrée dans le Sud et le Sud-est du pays et domine les résultats des échantillons collectés depuis octobre, ont-ils déclaré.

Le nombre de cas quotidiens en Afrique du Sud a déjà franchi le pic de juillet. Le 25 décembre, il a été signalé un record de 14 796 cas. Depuis l’annonce de la nouvelle variante, plusieurs pays ont annulé des vols vers le pays et « banni » les ressortissants sud-africains. L’Afrique du Sud a signalé le plus de cas de Covid-19 en Afrique (1 004 413 cas, 26735 décès), suivie du Maroc (432 079 cas, pour 7 240 décès) et de l’Égypte (132 541 cas, 7 405 décès).