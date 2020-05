Covid-19, Kemi Seba mise sur la résilience : « L’Afrique sera beaucoup plus épargnée que d’autres régions » (vidéo)

En seulement quelques années, l’écrivain franco-béninois, activiste politique et chef d’entreprise, Kemi Seba, est parvenu à s’imposer comme l’une des voix les plus influentes et médiatiques du panafricanisme militant au 21ème siècle. L’ONG « Urgences Panafricanistes » qu’il préside travaille depuis 2015 sur de nombreux fronts dont la justice sociale, la lutte contre le néocolonialisme, le franc CFA et contre la corruption des états africains.

Pendant cette période de crise sanitaire due au Coronavirus , ses militants urgentistes se sont déployés de manière spectaculaire, dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal, afin de distribuer des kits sanitaires et alimentaires à la population. Ainsi, face à l’évolution plutôt « lente » de cette maladie en Afrique et au combat quotidien qu’il mène pour la justice sociale, le panafricaniste Kemi Seba s’est confié à Afrik.com (vidéo).