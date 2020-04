Covid-19 : inquiétudes en Côte d’Ivoire qui a enregistré 444 cas

La Côte d’Ivoire a enregistré jeudi 60 nouveaux cas détectés au Coronavirus et se retrouve avec 444 cas de personnes infectées au Covid-19. Du coup, elle est le pays d’Afrique de l’Ouest le plus touché par la maladie.

Les chiffres du Coronavirus en Côte d’Ivoire, publiés le jeudi 9 avril 2020, font peur. En effet, avec soixante nouveau cas enregistrés en 24 heures, la Côte d’Ivoire a vu le nombre de personnes infectées de Covid-19 sur son sol monter en flèche pour caracoler à 444 cas de personnes touchées par la maladie. Malgré le nombre non négligeable de malade guéris (52), les chiffres sont tout de même inquiétants.

Et visiblement, les mesures prises par les autorités n’ont pas réussi à freiner, ou même ralentir la propagation de la maladie qui est sur le point de franchir la barre des 100 mille morts dans le monde. Pourtant, face à cette tendance à la hausse, le Gouvernement avait, le 29 mars dernier, durci le ton, en notamment décidant du confinement de la capitale économique afin d’endiguer la contamination.

Des sources font état que ces mesures sont foulées au pied par les Ivoiriens, d’autant que les autorisations de sortie, censées limiter les déplacements sont délivrées à tout va. Normal que « 60 nouveaux cas ont été enregistrés sur 247 prélèvements portant à 444 le nombre total de cas confirmés dont 52 guéris et trois décès », comme l’a annoncé, jeudi à avril 2020, le ministère ivoirien de la Santé.

Dans la foulée, le Président Alassane Ouattara a décidé de renforcer les mesures, notamment insistant sur la distanciation sociale avec le port de masque qui devient obligatoire. Par ailleurs, il a été décidé du « confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques ». Ces mesures viennent renforcer la fermeture des établissements scolaires, des lieux de rencontre et de spectacles, l’instauration d’un couvre-feu et la fermeture de toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Au moment où la Côte d’Ivoire bat des records de cas positifs au Covid-19, le Burkina Faso le talonne avec 443 cas de personnes détectées positives au Coronavirus, pour 146 guéris et 24 décès. Pour sa part, le Niger se retrouve avec 342 cas détectés, le Ghana 313 cas. Là où le Sénégal, ce vendredi, a enregistré 15 nouveaux cas pour passer à 265 cas testés positifs, 137 guéris, 125 encore sous traitement, 2 décès et 1 évacué.