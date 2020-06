Covid-19 en Afrique : situation au 4 juin 2020

Les États membres de l’Union africaine (54) ont déclaré 158 318 cas de COVID-19 pour 4 508 décès et 67 630 guérisons. Dans le monde, l’épidémie à touché plus de 6,5 millions de personnes et s’approchent des 400 000 morts officiels. Le point par pays et par région du continent, Afrique du Sud, Égypte, Maroc et Algérie toujours les plus touchés.

Afrique Centrale (17 325 cas; 410 décès; 6012 récupérations): Burundi (63; 1; 33), Cameroun (6585; 200; 3676), République centrafricaine (1173; 4; 23), Tchad (803; 66; 562), Congo (618; 20; 179), RDC (3 495; 75; 492), Guinée équatoriale (1 306; 12; 200), Gabon (2 803; 20; 779), Sao Tomé et Principe (479; 12; 68).

Afrique de l’Est (18 856; 554; 5 569): Comores (132; 2; 27), Djibouti (3 935; 26; 1 636), Érythrée (40; 0; 39), Éthiopie (1 486; 17; 246), Kenya (2 216; 74) ; 553), Madagascar (908; 6; 195), Maurice (335; 10; 322), Rwanda (384; 2; 269), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2 089; 79; 380), Sud Soudan (994; 10; 6), Soudan (5 310; 307; 1 625), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (507; 0; 82).

Afrique du Nord (46 341; 1979; 20 554): Algérie (9 626; 667; 6 067), Égypte (27 536; 1 052; 6 827), Libye (182; 5; 52), Maroc (7 910; 206) ; 6 643), Tunisie (1 087; 49; 965).

Afrique Australe (38 219; 780; 19 650): Angola (86; 4; 18), Botswana (40; 1; 23), Eswatini (294; 3; 198), Lesotho (2; 0; 1), Malawi (358; 4 ; 42), Mozambique (307; 2; 98), Namibie (25; 0; 16), Afrique du Sud (35 812; 755; 18 313), Zambie (1 089; 7; 912), Zimbabwe (206; 4; 29).

Afrique de l’Ouest (37 577; 785; 15 845): Bénin (244; 3; 148), Burkina Faso (884; 53; 753), Cap-Vert (477; 5; 238), Côte d’Ivoire (3 024; 33; 1 501), Gambie (26; 1; 21), Ghana (8 297; 38; 2 986), Guinée (3 886; 23; 2 267), Guinée-Bissau (1 339; 8; 67), Liberia (316; 28; 169), Mali (1 351 ; 78; 769), Mauritanie (668; 31; 55), Niger (960; 65; 848), Nigeria (10 819; 314; 3 239), Sénégal (3 932; 45; 2 063), Sierra Leone (909; 47; 491), Togo (445; 13; 230 ).