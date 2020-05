Covid-19 en Afrique le 15 mai : plus de 75000 cas, 2559 décès et 27227 guérisons

La pandémie du nouveau Coronavirus continue de se répandre doucement sur le continent africain avec près de 25 000 cas en Afrique du Nord, 7 100 en Afrique Centrale, 7 300 en Afrique de l’Est, 14 000 en Afrique Australe et 22 000 en Afrique de l’Ouest.



Afrique du Nord (24 974; 1 338; 9 892): Algérie (6 442; 529; 3 158), Égypte (10 829; 571; 2 626), Libye (64; 3; 28), Maroc (6 607; 190 ; 3,310), Tunisie (1,032; 45; 770)

Afrique Centrale (7 102 cas; 271 décès; 2 123 récupérations): Burundi (27; 1; 11), Cameroun (2 954; 139; 1 553), République centrafricaine (221; 0; 12), Tchad (399; 46; 83), Congo (341; 11; 53), RDC (1 299; 51; 212), Guinée équatoriale (522; 6; 13), Gabon (1 104; 10; 182), Sao Tomé et Principe (235; 7; 4)

Afrique de l’Est (7 350; 226; 2 522): Comores (17; 1; 7), Djibouti (1 284; 3; 905), Érythrée (39; 0; 38), Éthiopie (272; 5; 108), Kenya (758; 42) ; 284), Madagascar (230; 0; 108), Maurice (332; 10; 322), Rwanda (287; 0; 168), Seychelles (11; 0; 10), Somalie (1 284; 53; 135), Sud Soudan (203; 0; 2), Soudan (1 964; 91; 205), Tanzanie (509; 21; 167), Ouganda (160; 0; 63)

Afrique Australe (13 884; 257; 5 974): Angola (48; 2; 14), Botswana (24; 1; 17), Eswatini (187; 2; 51), Lesotho (1; 0; 0), Malawi (63; 3 ; 24), Mozambique (115; 0; 42), Namibie (16; 0; 13), Afrique du Sud (12 739; 238; 5 676), Zambie (654; 7; 124), Zimbabwe (37; 4; 13)

Afrique de l’Ouest (22 220; 467; 6 716): Bénin (339; 2; 83), Burkina Faso (773; 51; 592), Cap-Vert (315; 2; 67), Côte d’Ivoire (1 971; 24; 930), Gambie (23; 1; 10), Ghana (5 530; 24; 674), Guinée (2 473; 15; 895), Guinée-Bissau (913; 3; 26), Liberia (215; 20; 105), Mali (779 ; 46; 436), Mauritanie (16; 2; 6), Niger (876; 50; 677), Nigeria (5 162; 167; 1 180), Sénégal (2 189; 23; 842), Sierra Leone (408; 26; 97), Togo (238; 11; 96 )

