Covid-19 en Afrique du Nord : le Maroc franchit la barre des 7000 cas, l’Egypte toujours en tête suivie de l’Algérie

La maladie à Coronavirus poursuit sa course en Afrique où les États membres de l’Union Africaine suivent de très l’évolution de la pandémie. Pour un total de 92 348 cas de Covid-19, 2 912 décès sont à déplorer pour 36 117 rémissions. Le point par région et par pays.

Afrique du Nord (29 017; 1 468; 12 384): Algérie (7 377; 561; 3 746), Égypte (13 484; 659; 3 742), Libye (68; 3; 35), Maroc (7 048; 194 ; 4 037), Tunisie (1 044; 47; 826).

Afrique de l’Ouest (25 859; 544; 9 854): Bénin (339; 2; 83), Burkina Faso (809; 52; 661), Cap-Vert (335; 3; 85), Côte d’Ivoire (2 153; 28; 1050), Gambie (24; 1; 13), Ghana (6 096; 31; 1 773), Guinée (2 863; 18; 1 525), Guinée-Bissau (1038; 6; 38), Libéria (233; 23; 125), Mali (901 ; 53; 529), Mauritanie (131; 4; 6), Niger (914; 55; 734), Nigéria (6 401; 192; 1 734), Sénégal (2 714; 30; 1186), Sierra Leone (570; 34; 205), Togo (338; 12; 107) ).

Afrique Centrale (9 164 cas; 299 décès; 2 522 guérisons): Burundi (42; 1; 20), Cameroun (3 529; 140; 1 567), République centrafricaine (441; 0; 18), Tchad (545; 56; 139), Congo (420; 15; 132), RDC (1 731; 61; 302), Guinée équatoriale (719; 7; 22), Gabon (1 502; 12; 318), Sao Tomé et Principe (235; 7; 4).

Afrique de l’Est (9 697; 274; 2 970): Comores (34; 1; 8), Djibouti (1 828; 9; 1052), Érythrée (39; 0; 39), Éthiopie (389; 5; 122), Kenya (1029; 50) ; 366), Madagascar (371; 2; 131), Maurice (332; 10; 322), Rwanda (308; 0; 209), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (1 573; 61; 188), Sud Soudan (282; 4; 4), Soudan (2 728; 111; 286), Tanzanie (509; 21; 167), Ouganda (264; 0; 65).

Afrique Australe (18 607; 331; 8 385): Angola (52; 2; 17), Botswana (25; 1; 17), Eswatini (208; 2; 87), Lesotho (1; 0; 0), Malawi (71; 3 ; 27), Mozambique (156; 0; 48), Namibie (16; 0; 14), Afrique du Sud (17 200; 312; 7 960), Zambie (832; 7; 197), Zimbabwe (46; 4; 18).

Dans le monde, l’épidémie du nouveau Coronavirus a fait près de 5 millions de malades pour 325 712 décès. Les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché et le Brésil qui pensait pouvoir éviter l’hécatombe est aujourd’hui à plus de 1000 morts quotidien.