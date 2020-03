Covid-19, Confinement en Bulgarie : témoignage d’un étudiant congolais depuis Sofia

La Bulgarie est parmi les pays du continent européen qui font face à la pandémie du Coronavirus. Le Président Roumen Radev a mis en place des mesures drastiques dont le confinement, la fermeture des écoles et universités, et l’interdiction des rassemblements en vue de limiter la propagation de cette maladie sur son sol. C’est dans ce contexte que Zigashane Bitagirwa Salomon, étudiant en Master à la faculté des Sciences de Gestion, Spécialité Gouvernance des Universités à l’Etablissement spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management, dans la ville de Sofia, se confie à Afrik.com.

Entretien

Afrik.com : La Bulgarie figure sur la liste des pays affectés par le Covid-19, avez-vous l’idée sur le nombre de cas confirmés dans la ville de Sofia ?

Zigashane Bitagirwa Salomon : Difficile de donner un bilan précis sur les cas confirmés dans cette ville. Cependant, au niveau du pays, plusieurs médias parlent de plus de 60 cas confirmés sur toute l’étendue du territoire.

Afrik.com : Comment vivez-vous ce confinement ?

Zigashane Bitagirwa Salomon : Les routes sont désertes, on est habitué à la mobilité, ce n’est pas facile. On n’est pas autorisé à sortir, on sort lorsqu’on veut s’approvisionner aux supermarchés. Après l’approvisionnement on retourne directement dans nos chambres. Pour les supermarchés, on est obligé de toujours respecter une distance d’un mètre pendant l’achat, conformément aux normes édictées par les autorités en place. Sincèrement, ces mesures sont respectées par tout le monde.

Afrik.com : Y a-t-il des mesures prises par le gouvernement Bulgare pour la poursuite des activités académiques pendant cette période de confinement ?

Zigashane Bitagirwa Salomon : C’est depuis le 11 mars dernier que nous suivons les cours en ligne, dans nos chambres. On n’est plus autorisé à nous rendre à l’établissement, donc on suit tous les programmes à la maison. Les autorités ont mis en place un logiciel dénommé « classe virtuelle » qui nous permet d’exécuter tous les programmes dont les cours en ligne, les travaux pratiques et faciliter l’interaction entre enseignants et étudiants. Bref, nous restons avec quatre semaines et j’estime que cette pandémie ne perturbe pas notre parcours.

Afrik.com : Quelles sont vos autres activités à part suivre des cours en ligne ?

Zigashane Bitagirwa Salomon : C’est difficile, lorsqu’il n’y a pas cours, chacun reste chez soi, enfermé dans sa chambre. Nous regardons des films, nous suivons la musique et faisons de la lecture. Lorsque nous sommes fatigués, nous faisons un petit tour dans le couloir, nous essayons de communiquer, de prendre de l’air, pour ensuite aller dormir. Nous nous contentons de respecter les normes établies par les autorités.

Afrik.com : Pendant ces moments pas faciles du tout, sentez-vous un élan de solidarité entre les étudiants africains vivant en Bulgarie ?

Zigashane Bitagirwa Salomon : Pour ce qui est des organisations, nous sommes au nombre de 11 Congolais boursiers, nous essayons d’interagir dans les groupes WhatsApp et nous tentons de nous remonter le moral, entre nous, pendant cette période difficile. Néanmoins, il y a une organisation dénommée « Association des Africains et leurs Sympathisants en Bulgarie », une structure créée par les réfugiés africains ici. En cette période de confinement, nous essayons de renforcer notre solidarité à travers les messages de réconfort, de solidarité et de rappel des mesures de protection contre cette maladie via les réseaux sociaux.