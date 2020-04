Covid-19 : bientôt des respirateurs Made in… Congo ?

L’annonce a été faite ce vendredi. La République Démocratique du Congo pourrait devenir un producteur de respirateurs. Le lieu de production ? L’université officielle de Bukavu (UOB).

L’information a été relayée ce vendredi 3 avril par Mediacongo.net qui rapportait les propos tenus par le professeur Théophile Kabesha, doyen de la faculté de médecine de l’UOB, à l’occasion d’un entretien accordé à radio Okapi. « Je vous informe que maintenant, l’UOB a produit ses propres respirateurs localement, et c’est déjà prêt. Nous avons proposé à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à d’autres partenaires. S’ils trouvent qu’ils peuvent nous soutenir, ça sera une bonne chose et on pourra produire en quantité suffisante ».

Pour réaliser cela, l’UOB compte sur une équipe pluridisciplinaire composée de personnes hautement qualifiées. « L’UOB a ouvert la faculté de polytechnique, il y a des professeurs qui sont venus de partout qui sont là et ce sont eux qui sont à l’œuvre pour les respirateurs. Et pour la fabrication et le conditionnement des médicaments, nous avons un laboratoire très bien équipé, le meilleur même du pays,. Ils sont prêts et préparés à relever le défi », souligne fièrement le professeur Kabesha.

Parmi les médicaments que cette équipe est à même de produire aujourd’hui figure justement la Chloroquine qui déchaîne toutes les passions à cause du Covid-19.

Quand on connaît l’importance du respirateur pour un patient souffrant du Covid-19 et l’effet de la Chloroquine sur cette maladie, il ne peut y avoir meilleure nouvelle en ce moment pour ce pays particulièrement dont les autorités tâtonnent depuis que la pandémie s’est invitée en RDC, et pour l’Afrique qui, pour une fois pourrait manifester son indépendance dans un secteur vital et ceci, dans un contexte ou même des pays comme la France ont montré leur dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour couvrir leurs besoins en masques de protection par exemple.

Mais cette indépendance ne serait totale et effective que si, contrairement à l’appel du professeur Théophile Kabesha, le gouvernement de la RDC se passait des partenaires et prenait à bras le corps le projet pour le conduire à terme.