Covid-19 au Rwanda : les portes de désinfection automatique, nouvelle approche dans la riposte

Après l’utilisation des robots dans la riposte contre la pandémie du Coronavirus, le gouvernement rwandais, par le canal du Centre Biomédical du Rwanda(RBC), compte installer des portes de désinfection automatique dans les établissements publics, en vue de limiter la propagation de cette maladie.



Le Rwanda ne cesse de se démarquer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. Ce 18 août, le Centre Biomédical du Rwanda(RBC) a installé des portes de désinfection automatique à son bureau situé à Kigali, la capitale de ce pays. L’installation pilote de ces portes vise à tester cette nouvelle approche que le gouvernement compte mettre en œuvre face à la propagation du Coronavirus sur son sol.

Equipées d’un distributeur de gel hydro-alcoolique, d’un capteur de température sans contact, et d’un désinfectant, ces portes sont capables de « déterminer la température corporelle des personnes qui les passent et vont contribuer au contrôle rapide des personnes ainsi qu’à la réduction du risque de transmission du virus », a précisé le Dr Sabin Nsanzimana, Directeur général du Centre Biomédical du Rwanda (RBC), cité par les médias de la place.

In partnership with SMS Group , @RBCRwanda has today launched an Auto-Sanitising Gate as another prevention measure against #COVIDー19 : The all in one innovation provides temperature scanning, captures data and disinfects all surfaces

@RwandaHealth pic.twitter.com/zdJXqf7ZDB

— Rwanda Biomedical Centre (@RBCRwanda) August 18, 2020