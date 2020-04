Covid-19 au Canada : le confinement à Ottawa vécu par un ressortissant de la RDC

Depuis février dernier, le Canada fait face à la pandémie du Coronavirus. Selon la mise à jour du 20 avril 2020 faite par l’agence d’informations QMI, cette maladie a causé le décès de plus de 1690 personnes dans ce pays. Face à la propagation de la pandémie, le gouvernement canadien avait pris des mesures drastiques dont le confinement, la fermeture des frontières, des églises et l’interdiction des rassemblements.

Afrik.com a recueilli le témoignage de Frank Kayeye, ressortissant de la République Démocratique du Congo vivant à Ottawa, la capitale du Canada.

Afrik.com : Comment vivez-vous cette pandémie au Canada ?

Frank Kayeye : Nous n’avons pas pris cette maladie au sérieux à l’aube de l’annonce du premier cas confirmé au Canada. Cependant, la situation a évolué si vite que le gouvernement a pris des mesures de restriction pour nous protéger. C’est après l’annonce du confinement que nous avons pris conscience du danger que représente cette maladie.

Depuis février dernier, le Canada fait face au Covid-19, quelle est l’évolution de la situation à Ottawa ?

Actuellement la situation est sous contrôle. Le confinement reste toujours en vigueur. Les magasins, les restaurants, les écoles, les églises et les universités restent toujours fermées. Les structures offrant les services essentiels comme les pharmacies, les hôpitaux, les banques, et quelques supermarchés restent ouverts pendant cette période. Les autorités ont mis en place les mesures de distanciation sociale, nous restons à la maison et respectons à la lettre les mesures édictées par le gouvernement canadien.

Y-a-t-il des mesures d’accompagnement prises par le gouvernement canadien pendant cette période de confinement ?

Des sources proches du gouvernement indiquent que les autorités canadiennes prévoient octroyer, d’ici fin avril, 2000 dollars à certains travailleurs qui ont perdu leur boulot pendant cette période de Coronavirus. Ces informations précisent que cet accompagnement va s’étaler sur quatre mois. Mais jusque-là, nous n’avons pas encore d’amples détails. Actuellement, les activités académiques et professionnelles se font par télétravail, sur l’ensemble du territoire national.

Pendant ces moments pas faciles du tout, sentez-vous un élan de solidarité entre la communauté africaine vivant en Canada ?

Chacun est chez soi, difficile de dire qu’il y a un élan de solidarité. Mais il sied de signaler que nous sommes en contact rpermanent entre nous sur les réseaux sociaux et suivons de plus près l’évolution de la pandémie en Afrique.

Quels conseils donneriez-vous à tous les Africains s’agissant du Coronavirus ?

Je leur dirai que le Coronavirus est une maladie dangereuse, respectons les gestes barrières et faisons confiance aux autorités.