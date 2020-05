Covid-19 au Burkina Faso, la situation est stabilisée

L’épidémie de la Covid-19 semble avoir cessé sa progression au Burkina-Faso et être dans une phase décroissante. Le nombre de nouveaux cas restent relativement faible et il n’y a plus de décès depuis 48h.

A la date du 26 mai 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit 161 échantillons analysés, répartis-en : – 62 tests de cas contacts ; – 48 tests d’agents de santé ; – 16 tests de cas suspects ; – 08 tests d’hémodialysés ; – 03 tes. de voyageurs ; – 24 tests de contrôles ;

Nombre de nouveaux cas confirmés 02, tous à transmission communautaire (Ouagadougou); Nombre de guérisons : 14, portant à 719, le total des guérisons ;

Nombre de nouveau décès 00 (comme la veille), total des décès 53 ; Nombre de cas actifs : 75 ;

Nombre de cas confirmés depuis le 09 mars 2020 : 847 dont 312 femmes et 535 hommes. Sur les 10 derniers jours, le nombre de nouveaux cas est proche de la cinquantaine et il n’y a eu que trois nouveau décès.