Covid-19 au 31 mai 2020 : Afrique du Sud, Egypte, Algérie et Maroc toujours particulièrement touchés

États membres de l’Union Africaine (54) déclarant des cas de Covid-19 (142 289) décès (4 084) et récupérations (59 864). Les trois grands pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Égypte ainsi que l’Afrique du Sud toujours particulièrement touchés. Le détail par région et par pays :

Afrique Centrale (15 748 cas; 390 décès; 5 693 guérisons): Burundi (63; 1; 33), Cameroun (5 904; 191; 3 568), République centrafricaine (962; 1; 23), Tchad (759; 65; 470), Congo (571; 19; 161), RDC (3 049; 72; 448), Guinée équatoriale (1 306; 12; 200), Gabon (2 655; 17; 722), Sao Tomé et Principe (479; 12; 68).

Afrique de l’Est (16 801; 489; 4 879): Comores (106; 2; 26), Djibouti (3 354; 24; 1 504), Érythrée (39; 0; 39), Éthiopie (1 172; 11; 209), Kenya (1 962; 64) ; 474), Madagascar (771; 6; 168), Maurice (335; 10; 322), Rwanda (359; 1; 250), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (1 976; 78; 348), Sud Soudan (994; 10; 6), Soudan (4 800; 262; 1 272), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (413; 0; 72).

Afrique du Nord (41 706; 1 816; 17 664): Algérie (9 267; 646; 5 549), Égypte (23 449; 913; 5 693), Libye (130; 5; 50), Maroc (7 783; 204 ; 5 412), Tunisie (1 077; 48; 960).

Afrique Australe (33 159; 667; 17 278): Angola (84; 4; 18), Botswana (35; 1; 20), Eswatini (283; 2; 168), Lesotho (2; 0; 1), Malawi (279; 4 ; 42), Mozambique (254; 2; 91), Namibie (24; 0; 14), Afrique du Sud (30 967; 643; 16 116), Zambie (1 057; 7; 779), Zimbabwe (174; 4; 29).

Afrique de l’Ouest (34 875; 722; 14 350): Bénin (232; 3; 143), Burkina Faso (853; 53; 729), Cap-Vert (421; 4; 167), Côte d’Ivoire (2 799; 33; 1 385), Gambie (25; 1; 20), Ghana (7 881; 36; 2 841), Guinée (3 706; 23; 2 030), Guinée-Bissau (1 256; 8; 65), Libéria (288; 27; 157), Mali (1 250 ; 76; 696), Mauritanie (423; 20; 21), Niger (956; 64; 818), Nigeria (9 855; 273; 2 856), Sénégal (3 645; 42; 1 801), Sierra Leone (852; 46; 415), Togo (433; 13; 206 ).