Covid-19 : après avoir annoncé sa mise en quarantaine, le Directeur général de l’OMS est attaqué sur la toile

Le patron de l’Organisation Mondiale de la Santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, se placera en quarantaine pour avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Comme s’ils n’attendaient que cette nouvelle, les internautes n’ont pas raté le numéro 1 de l’OMS.

L’annonce a été faite tard dans la soirée du dimanche par Tedros Adhanom Ghebreyesus lui-même, via son compte Twitter. « J’ai été identifié comme un contact de quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19. Je vais bien et suis sans symptôme, mais je vais me placer en quarantaine les jours qui viennent, en respectant les protocoles de l’OMS, et travailler à la maison », a-t-il écrit dans un premier tweet, avant d’enchaîner dans un deuxième : « Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux directives sanitaires. C’est ainsi que nous allons briser les chaînes de transmission du Covid-19, supprimer le virus et protéger les systèmes de santé ».

Comme on pouvait s’y attendre, le tweet du patron de l’OMS a suscité des dizaines de réactions dont la plupart traduisent l’hostilité et la défiance croissantes vis-à-vis de l’Organisation, depuis le début de la pandémie.

Nous rapportons ici quelques-unes de ces réactions qui vont de l’ironie la plus simple à la raillerie la plus cocasse :

« Il n’a pas respecté les mesures qu’il a dites et a été lui-même pris. Et le plus drôle, c’est qu’il a suivi les mesures et qu’il a été infecté ».

« Comment attrape-t-on le virus si l’on dit que les masques et la distanciation sociale fonctionnent ? Soit, ils ne fonctionnent pas, soit vous ne mettez pas en pratique ce que vous prêchez. Lequel des deux ? »

« N’avez-vous pas porté votre masque et votre distance sociale et vous êtes-vous régulièrement désinfecté les mains avec des liquides antibactériens ? Je suis confus. Vos points de presse nous manqueront ».

« Isolez-vous pour toujours, s’il vous plaît ! Faites une faveur au monde. Merci ! ».

« Vous vous souvenez quand l’OMS disait au public qu’il n’y avait aucune preuve de transmission interhumaine ? »

« Je me moque vraiment que vous ayez le Covid-19. Personne n’a besoin de vous. Restez en quarantaine pour toujours. C’est le mieux pour le monde ».

« Vous avez tué mon frère avec votre demi-savoir sur le Covid-19 ».

Dans ce flot ininterrompu de critiques, les messages de soutien au Directeur général de l’OMS et à l’Organisation elle-même viennent à compte-gouttes. On voit notamment celui-ci : « Je vous souhaite de vous rétablir bientôt et de permettre à vos enfants de ne pas présenter de symptômes. Que Dieu vous bénisse tous », ou encore celui-là : « Je vous souhaite bonne chance, Tedros ! Le monde a besoin de vos mains fermes et de votre calme à la tête de l’OMS. Et je vous remercie pour votre leadership ».

Juste préciser que le Directeur général de l’OMS n’est pas encore testé positif à la maladie. Sa mise en quarantaine étant une précaution pour une personne ayant été en contact avec un porteur du Coronavirus. Reste à savoir qui est cette personne, pour connaître le degré de négligence du patron de l’OMS.