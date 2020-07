Covid-19 Afrique : la barre des 10 000 morts franchie

En 48h l’Afrique a déclaré 20 000 nouveaux cas de Coronavirus dans les 54 Etats membres de l’Union africaine pour atteindre 404 937 cas de COVID-19 et surtout 10 151 décès. 192 646 personnes ont été guéris. L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc et l’Algérie sont toujours les pays les plus touchés. Le point par région et par pays.

Afrique Centrale (33,766 cas; 732 décès; 16,863 récupérations): Burundi (170; 1; 125), Cameroun (12,592; 313; 10,100), RCA (3,745; 47; 787), Tchad (866; 74; 781), Congo ( 1245; 40; 473), RDC (7 039; 170; 1 426), Guinée équatoriale (2 001; 32; 515), Gabon (5 394; 42; 2 420), Sao Tomé et Principe (714; 13; 236)

Afrique de l’Est (36 647; 1 065; 17 249): Comores (303; 7; 200), Djibouti (4 682; 54; 4 524), Érythrée (203; 0; 56), Éthiopie (5 846; 103; 2 430), Kenya (6 366; 148) ; 2 039), Madagascar (2 214; 20; 994), Maurice (341; 10; 326), Rwanda (1 025; 2; 447), Seychelles (81; 0; 11), Somalie (2 924; 90; 932), Sud Soudan (2 007; 38; 279), Soudan (9 257; 572; 4 014), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (889; 0; 819)

Afrique du Nord (101 112; 4 296; 40 139): Algérie (13 907; 912; 9 897), Égypte (68 311; 2 953; 18 460), Libye (824; 24; 209), Mauritanie (4 363; 129; 1 622), Maroc (12 533; 228 ; 8 920), Tunisie (1 174; 50; 1 031)

Afrique Australe (157 057; 2 735; 76 083): Angola (284; 13; 93), Botswana (181; 1; 28), Eswatini (812; 11; 408), Lesotho (29; 0; 4), Malawi (1 265; 16) ; 260), Mozambique (889; 6; 232), Namibie (203; 0; 24), Afrique du Sud (151.209; 2.657; 73.543), Zambie (1.594; 24; 1.329), Zimbabwe (591; 7; 162)

Afrique de l’Ouest (76 355; 1 323; 42 312): Bénin (1 199; 21; 333), Burkina Faso (962; 53; 846), Cap-Vert (1 227; 15; 629), Côte d’Ivoire (9 499; 68; 4 273), Gambie (47; 2; 26), Ghana (17 741; 112; 13 268), Guinée (5 391; 33; 4 326), Guinée-Bissau (1 654; 24; 317), Liberia (780; 36; 324), Mali (2 181) ; 116; 1 474), Niger (1 075; 67; 943), Nigeria (25 694; 590; 9 746), Sénégal (6 793; 112; 4 431), Sierra Leone (1 462; 60; 974), Togo (650; 14; 402 )

Carte interactive mis à jour quotidiennement