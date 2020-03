Covid-19 : 4 décès au Maroc qui est passé à 114 cas

Les chiffres de personnes infectées au Coronavirus, au Maroc, grimpe de façon vertigineuse. Alors que le royaume enregistrait 108 cas de la maladie, dimanche matin, ce nombre est vite passé à 114, avec six nouvelles personnes infectées.

La machine s’emballe au Maroc où le Coronavirus poursuit son trajet meurtrier. Alors qu’un nouveau décès du Covid-19 a été enregistré au royaume, portant à quatre le nombre de personnes ayant péri des suites de la pandémie, l’on apprend, via Challenge, que six nouveaux cas ont été répertoriés au royaume, ce dimanche 22 mars 2020, au soir.

Les six nouveaux cas ont été enregistrés dans les villes de Meknès avec trois nouvelles infections, Casablanca qui se retrouve avec deux nouveaux cas, Rabat où une personne supplémentaire a contracté la maladie, ajoute le ministère marocain de la Santé, qui précise que la personne décédée est une citoyenne marocaine, originaire de Khouribga.

Le ministère marocain de la Santé, indique que les cas de Covid-19 détectés sont actuellement sous assistance médicale et sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur au royaume. Il invite par ailleurs les Marocaines et Marocains au respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, tout en insistant sur l’application rigoureuse des mesures préventives préconisées par les autorités.