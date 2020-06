Course poursuite au Maroc : une scène digne des plus grands films hollywoodiens filmée à Salé ! (vidéo) 

Les faits se seraient déroulés samedi à Salé, dans le quartier Hay Salam, plus précisément sur l’avenue Zarbia. Dans une vidéo filmée par un usager de la route et largement reprise sur les réseaux sociaux, on peut y voir un triporteur auquel s’est dangereusement suspendu un policier tentant d’arrêter le conducteur.

Engagé aussi dans cette course poursuite, un mokhazni (agent d’autorité) parvenait tant bien que mal à poursuivre le fugitif, grâce notamment à un motocycliste, mais en vain. C’est alors qu’il se résigna à laisser filer le chauffard.

C’est ensuite au tour du policier suspendu au triporteur qui, dans sa tentative d’arrêter l’individu échoua et lâcha prise au beau milieu de la route, au niveau d’un passage. Et malgré tout cela, le conducteur du triporteur ne stoppa pas sa course effrénée et sera même poursuivi par un second policier à bord d’un quad qui lui aussi, tentera de l’arrêter.

Mais là aussi rien à faire, on dirait que rien ne pouvait arrêter le conducteur et son triporteur ; esquivant un barrage routier puis encore un autre policier. Ce dernier passé tout près de la catastrophe ! En effet, alors qu’il poursuivait le conducteur sur la voie inverse, une voiture surgit en face du policier mais heureusement pour lui, l’automobiliste freina son véhicule à temps.

Dans la même journée du samedi, une enquête a été ouverte par le service provincial de la police judiciaire de la ville de Salé sous la supervision du parquet compétent ; dans le but d’arrêter le conducteur du triporteur sans plaque d’immatriculation et son compagnon. D’après un communiqué de la DGSN, ils sont tous deux accusés de « refus d’obtempérer, de résistance aux éléments de la force publique et leur exposition au danger ».

Pendant ce temps, le policier qui était tombé du triporteur a été conduit à l’hôpital pour être soigné.