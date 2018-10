Coupe du Cameroun de football américain : Bandjoun Royals est le premier champion

Le public de Yaoundé s’est massivement rassemblé samedi le 6 octobre 2018 à l’Ecole Américaine de Yaoundé et s’est réjoui de voir la 1ère finale de la coupe de football américain. Après une rencontre âprement disputée avec Santa Cowboys, Bandjoun Royals a remporté sur un score de 12 à 6 et est devenue le premier vainqueur de la coupe du Cameroun de football américain.

Cette toute première finale a été présidée par M. Njome Nsako Gaston, représentant personnel du ministre des Sports et de l’éducation physique du Cameroun, sur la supervision générale du Président de la fédération M. Awasum Junior.

Pour M. Awasum Junior, « Notre programme d’aide aux jeunes est conçu pour offrir des programmes d’éducation et de formation professionnelle, des ressources liées à la santé et des activités de loisirs. Notre objectif consiste à amener le football américain au Cameroun. Avec la popularité croissante de la Ligue nationale de football (NFL) au niveau international et dans l’ensemble de l’Afrique, de nombreux enfants camerounais souhaitent maintenant jouer au football et acquérir des aptitudes à la vie courante qui pourraient leur permettre de réussir dans la vie ».

La Cameroon American Football Association (C.A.F.A) est une association nationale ayant l’autorisation légale de promouvoir et de développer le football américain au Cameroun par le biais de l’éducation et des échanges socio-culturels.

Le football américain est un sport collectif opposant deux équipes de onze joueurs qui alternent entre la défense et l’attaque. Le but du jeu est de marquer des points en portant ou lançant le ballon jusqu’à la zone de but adverse. Pour conserver la possession, l’équipe attaquante doit parcourir au moins 10 yards en 4 tentatives (appelées « down »). Dans le même temps, l’équipe en défense doit empêcher l’attaque d’atteindre cet objectif, dans le but de reprendre la possession de la balle. Si l’équipe attaquante valide 10 yards ou plus lors de sa possession, elle bénéficie de quatre nouvelles tentatives pour continuer à gagner du terrain. Sinon, la possession de la balle change de camp, et les rôles (défense/attaque) s’inversent.

Les points peuvent être marqués de différentes façons : en franchissant la ligne de but avec le ballon, en lançant la balle à un autre joueur situé de l’autre côté de la ligne de but, en plaquant le porteur du ballon de l’équipe adverse dans sa propre zone de but (safety) ou en tirant au pied le ballon entre les poteaux du but adverse. Le vainqueur est l’équipe ayant marqué le plus de points à la fin du match.

Le titre du meilleur joueur des playoffs ainsi que de la finale avait été dédié à M. Gwanulaga Evaristus, capitaine de Santa Cowboys. Le gagnant recevra le trophée des mains du président de la République du Cameroun lors des festivités sportives de fin d’année à Yaoundé.