Coup de tonnerre pour Freeze Corleone : toute sa carrière sera supprimée des plateformes de streaming !

Décidément, les choses ne vont pas en s’arrangeant pour Freeze Corleone qui était déjà dans le collimateur de plusieurs acteurs du monde politique. La décision de la justice est tombée suite aux propos antisémites et racistes contenus dans ses chansons. L’affaire a provoqué moult réactions sur la Toile et la sentence prononcée est des plus sévères ! Toute sa carrière sera supprimée des plateformes de streaming ! Apprenez-en plus dans la lecture de cet article.

Des vents contraires pour Freeze Corleone

L’affaire Freeze Corleone a suscité de nombreuses interrogations. Si beaucoup de ses fans ont été interloqués par les remous causés par cette polémique, ces derniers jours, la décision prise par la justice sera encore plus difficile à digérer. En effet, certaines punchlines des chansons de Freeze Corleone, pseudonyme de Issa Lorenzo Diakhaté, ont été jugées antisémites. Pour d’aucuns encore, elles font l’apologie du nazisme et du terrorisme.

La portée de l’affaire fut incroyablement grande au point où plusieurs strates du monde politique s’y sont impliquées. Face à cette situation, Universal Music France, son label, a décidé de lui tourner le dos. Craignant de subir les retombées de cette affaire, le label s’est désolidarisé du rappeur. À cette terrible nouvelle, Freeze Corleone, 28 ans, est resté bien serein, sans faire de vague. Il s’est contenté d’adresser ses remerciements à l’endroit de ses fans.

Si Gérard Darmanin, ministre français de l’Intérieur, avait personnellement décidé de faire recours à la Justice, la sentence prononcée contre le rappeur est tombée. Toute sa carrière sera supprimée, ce lundi 21 septembre 2020, de toutes les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, etc.). L’intégralité de tout son catalogue musical, soit ses six projets (3 EP, 2 mixtapes et l’album LMF) seront définitivement supprimés. La plateforme Deezer est déjà passée à l’action en supprimant deux des chansons du rappeur, « S/O Congo Part.2 » et « Bâton Rouge ».

Ce sera un véritable coup dur pour Freeze Corleone si cette sentence est véritablement appliquée. Cependant, plusieurs de ses fans lui apportent leur soutien en menaçant de résilier leur abonnement payant en masse sur les plateformes de streaming. Une bonne partie d’entre eux sont d’ailleurs déjà passé à l’action.