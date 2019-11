Côte-d’Ivoire : un couple de fugitifs arrêté après 20 ans de cavale

Jean-Claude Lacote, le fugitif franco-ivoirien et sa compagne belge, Hilde Van Acker, ont été appréhendés à Abidjan respectivement mercredi 20 et jeudi 21 novembre par la justice ivoirienne. C’est la fin d’une cavale qui dure depuis plus de 20 ans pour ce couple de très recherché en Europe puisqu’il figure dans la liste d’Europol des personnes « Wanted ».

Jean-Claude Lacote et Hilde Van Acker sont traqués depuis 1996. Le couple est suspecté dans l’affaire de l’assassinat par deux balles en pleine tête de l’homme d’affaires britannique Marcus John Mitchell en Belgique. Interpellé par la justice belge, le couple avait trouvé un alibi pour s’enfuir au Brésil où ils sont restés en cavale pendant plusieurs années.

Au début des années 2000, le franco-ivoirien Jean-Claude Lacote a refait surface à Johannesburg, en Afrique du Sud, se présentant comme le producteur de l’émission Duty Calls ; une télé-réalité en rapport avec le mode opératoire de la police Sud-Africaine. Il sera ensuite emprisonné pour une tentative d’enlèvement dans ce pays. Aidé par sa complice et campagne Hilde Van Acker, Jean-Claude Lacote réussira à s’évader de prison en 2008 pour trouver refuge au Zimbabwe.

Condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011 par les autorités judiciaires belges, le couple est sur la liste des personnes les plus « Wanted » en Europe par le FBI et Europol. Après plusieurs années plus ou moins paisibles de cavale, ils ont été appréhendés par les forces de l’ordre en Côte d’Ivoire entre le mercredi 20 et le jeudi 21 novembre.

Les deux fugitifs avaient réussi à changer leur identité et Jean-Claude Lacote a même obtenu la nationalité ivoirienne.

Ils devraient désormais être extradés en Belgique pour y purger la peine de prison a perpétuité de leur condamnation de 2011, mais ils ont un délai de 15 jours pour adresser une requête à la justice belge afin d’y être jugés à nouveau.

