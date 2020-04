Côte d’Ivoire : Thierry Kassy, fils de Roger Fulgence Kassy, meurt du Covid-19

Thierry Kassy, enfant de l’ancien présentateur-animateur Roger Fulgence Kassy de la Côte d’Ivoire, est mort suite à une infection au Coronavirus. L’information a été rapportée par le musicien Serge Kassy; à la veille de Pâques 2020.

C’est Serge Kassy, reggaeman bien connu en Côte d’Ivoire, qui a annoncé la mauvaise nouvelle via une publication Facebook, ce samedi 11 avril 2020. L’auteur du célèbre morceau « John Bri » a laissé entendre que Thierry Kassy, le fils de son mentor Roger Fulgence Kassy, n’était plus de ce monde, victime du Coronavirus. L’artiste a dit ses adieux au disparu et a souhaité que son âme repose en paix.

S’il n’est pas aussi réputé que son père, Thierry Kassy s’est fait connaître du grand public, il y a quelques années lorsque des organes de presse ont diffusé la nouvelle de son mariage en Côte d’Ivoire. Il avait, en effet, épousé un homme, parce qu’étant homosexuel.

La publication informant du décès de Thierry Kassy a suscité de nombreuses réactions dans le rang des internautes. Ces derniers ont déploré la mort du fils de l’ancien géant de la Radiodiffusion télévision ivoirienne.

Lui c est le fils de celui qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourdhui ,ROGER FULGENCE KASSY,le grand publique l… Publiée par Serges Kassy sur Samedi 11 avril 2020

Egalement connu sous le surnom Ful ou encore RFK, Roger Fulgence Kassy, décédé le 20 janvier 1989, a été une véritable attraction pour la jeunesse de la Côte-d’Ivoire. Né en 1956 et originaire de Toumodi, il s’est très vite imposé à la RTI avec des émissions comme Nandjelet, Super Star Fashion ou Jamboree.

Dans les années 80, Roger Fulgence Kassy était considéré comme le présentateur-animateur le plus charismatique et le plus talentueux de la Radiodiffusion télévision ivoirienne.