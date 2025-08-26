Côte d’Ivoire : quatre morts dans une attaque armée dans le nord, à la frontière burkinabè

Serge Ouitona

Lecture 3 min.
Forces spéciales de Côte d'Ivoire
Soldats des forces spéciales de Côte d'Ivoire

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août, le village de Difita, situé dans le département de Téhini (nord-est de la Côte d’Ivoire), a été la cible d’une attaque meurtrière menée par des individus armés non identifiés.

Selon un communiqué de l’état-major des armées, le bilan provisoire fait état de quatre paysans tués, d’un habitant porté disparu et d’une femme grièvement brûlée, actuellement prise en charge par les services médicaux.

Une attaque d’une rare violence

Aux environs de deux heures du matin, les assaillants ont fait irruption dans ce hameau frontalier du Burkina Faso. Armés et organisés, ils ont ouvert le feu sur les habitants, incendié plusieurs cases, détruit ou emporté des engins de locomotion et volé du bétail. « Une incursion d’individus armés non identifiés », selon les termes employés par l’armée ivoirienne.

Alerté rapidement, le Commandement de la Zone opérationnelle nord a déployé des moyens aériens et terrestres pour sécuriser le secteur. Mais à leur arrivée, les assaillants s’étaient déjà enfuis. Des opérations de ratissage se poursuivent dans la zone frontalière.

Les forces armées appellent au calme

Dans son communiqué, le général de corps d’armée Lassina Doumbia, chef d’état-major, a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également invité les populations « au calme et à la vigilance », tout en réaffirmant la détermination des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) à protéger les habitants et à retrouver les auteurs de cette attaque.

Aucune organisation terroriste ou criminelle n’a revendiqué l’attaque. Une source sécuritaire estime toutefois qu’il pourrait s’agir d’un règlement de comptes lié au soutien présumé de certains habitants à des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), supplétifs civils de l’armée burkinabè engagés contre les groupes armés dans la zone sahélienne.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Attaque terroriste en Côte d’Ivoire : deux arrestations au Mali

Une zone sous tension depuis plusieurs années

C’est la première attaque meurtrière enregistrée dans le nord ivoirien depuis 2021. La région avait déjà été marquée par les incursions sanglantes de Kafolo : en juin 2020, une attaque contre une position de l’armée avait coûté la vie à 14 soldats ivoiriens, puis en mars 2021, cinq autres personnes, dont deux militaires, avaient été tuées. Depuis, l’armée avait considérablement renforcé ses dispositifs sécuritaires le long de la frontière avec le Burkina Faso.

Mais la zone de Téhini reste fragile, exposée aux infiltrations armées, à l’orpaillage clandestin et aux tensions transfrontalières. Cette nouvelle attaque rappelle que la menace terroriste et criminelle persiste aux confins nord de la Côte d’Ivoire, malgré quatre années de relative accalmie.

Avatar photo
Par Serge Ouitona, historien, journaliste et spécialiste des questions socio-politiques et économiques en Afrique subsaharienne.
Facebook Linkedin
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Crime

Tueur en série de la Seine : quand Maghrébins victimes et suspect se trouvent au cœur d’un drame

Un drame effrayant a secoué la périphérie parisienne : quatre corps de sans-domiciles fixes ont été retrouvés flottant dans la Seine, sur les bords...
Cybercriminalité en Afrique : 1209 arrestations lors d’une vaste opération coordonnée par Interpol

Cybercriminalité en Afrique : 1209 arrestations lors d’une vaste opération coordonnée par Interpol

Interpol a annoncé une vaste opération contre la cybercriminalité menée à l’échelle du continent africain. Intitulée Serengeti 2.0, cette initiative coordonnée, qui s’est déroulée...
Crânes humains au Centre mémorial du génocide de Nyamata.

Sectes meurtrières en Afrique : la tragédie de Kwa Binzaro ravive le traumatisme de Shakahola

Les autorités kényanes ont exhumé cinq corps dans le village de Kwa Binzaro, dans le comté côtier de Kilifi. Ce nouveau drame, encore en...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025