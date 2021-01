Côte d’Ivoire : quand Nomcebo Zikode parle de Dominique Ouattara

L’artiste sud-africaine Nomcebo Zikode, qui a été chaleureusement reçue par la Première dame de la Côte d’Ivoire, Dominique Folloroux-Ouattara, lors de sa tournée internationale à Abidjan, est revenue sur ses moments inoubliables au bord de la Lagune Ebrié.

Entre la rencontre de Didier Drogba et d’autres personnes spéciales comme « Papa Seydou Koné, plus connu sous le surnom Alpha Blondy, sans compter celle de la Première dame ivoirienne, Dominique Folloroux-Ouattara, Nomcebo Zikode a passé un séjour inoubliable à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La star sud-africaine a révélé que Dominique Folloroux-Ouattara l’avait félicitée pour ses réalisations dans l’industrie de la musique, en plus de voir comment aider les artistes en Afrique. « La Première dame de la Côte d’Ivoire, Dominique Folloroux-Ouattara, m’a invitée au bureau présidentiel pour m’accueillir dans leur beau pays. Elle m’a félicitée pour mes réalisations et discuter des moyens d’améliorer l’industrie de la musique et les moyens de subsistance des artistes en Afrique dans son ensemble. Merci d’aimer les arts, madame », a déclaré la chanteuse.

L’artiste sud-africaine Nomcebo Zikode, auteur du tube « Jerusalema » de Master KG, a séjourné en Côte d’Ivoire depuis le 30 décembre dernier où elle a offert une série de spectacles à son public abidjanais. Pourtant, son séjour avait mal débuté après sa bourde dans une radio de la place, comme quoi elle « ne connaissait aucun artiste ivoirien ».

Vrai ou faux, cette affaire avait ébranlé les réseaux sociaux et mis certains Ivoiriens en colère contre l’artiste sud-africaine, Nomcebo Zikode. Les Ivoiriens pour la grande majorité avaient en effet boycotté son premier concert à Abidjan.