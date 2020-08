Côte d’Ivoire : pourquoi Eudoxie Yao est en colère contre Grand P

Annoncé à Abidjan pour les besoins de ses fiançailles avec Eudoxie Yao, la star guinéenne Grand P a été vue dans les bras de plusieurs belles femmes de la Côte d’Ivoire, au point de déclencher la colère de sa bimbo.

L’affaire fait grand bruit en Côte d’Ivoire. Le chanteur guinéen Grand P dont la présence en terres ivoiriennes a été justifiée par sa volonté de demander la main à Eudoxie Yao, ne s’est pas limiter à fréquenter sa promise. Au contraire, le Guinéen s’est retrouvé en intimité avec plusieurs autres femmes ivoiriennes. Il n’a pas hésité à immortaliser ces moments.

En effet, ces derniers jours, la Toile s’enflamme, en Côte d’Ivoire, en Guinée et dans le monde entier. L’actualité est au centre des débats sur les réseaux sociaux. Comment et pourquoi l’artiste guinéen Moussa Sandiana Kaba, plus connu sous le nom de Grand P, outre sa dulcinée Eudoxie Yao, a conquis Yvidero et autre Yasmine Reda ? C’est la question que tout le monde se pose.

Et selon Yeclo qui a eu échos des derniers développements, Eudoxie Yao n’a pas du tout apprécié ces tromperies. « Mon fiancé Grand P tu prétends me vouloir comme épouse légitime mais c’est toujours toi qui embrasse tes fans sur la bouche à cette allure mes parents risquent de refuser ce mariage… ressaisis-toi », a lancé Eudoxie qui poursuit en déplorant le fait que Grand P agit de sorte que « mes frères Ivoiriens ont commencé à se moquer de moi ».

Rappelons que durant son séjour ivoirien, Grand P a donné des sueurs froides au monde entier, lorsqu’il s’est retrouvé sur un lit d’hôpital, après sa première nuit passée dans une discothèque, aux côtés d’Eudoxie Yao. Par ailleurs, le Guinéen a été reçu en audience, le 25 août, par Lanciné Ouattara, conseiller du Président de la Côte d’Ivoire.