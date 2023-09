Côte d’Ivoire : ouverture du Festival du Film Espoir au Dycoco

L’ouverture du Festival International du Film Espoir, ce 21 septembre 2023 à Abidjan, avait pour cadre le Comedy Club Dycoco, Académie d’excellence de l’humour africain, sur la commune de… Cocody.

Une ouverture dans laquelle les humoristes alternèrent avec les films présentés, prouvant que l’humour est aussi un formidable vecteur de dialogue, de fraternité et de paix.

Reportage à Abidjan par Christopher Adjoumani

L’ouverture du festival international du film espoir aura duré plus de trois heures, le 21 septembre 2023, à Abidjan, réparties entre panélistes et humoristes, films et sketchs. En plus de la perspective du FIFE, les intervenants ont tenus des discours d’espoir face à la jeunesse et c’est dans l’ambiance chaleureuse de la salle du Dycoco, où se tiennent quotidiennement des spectacles humoristiques, qu’à eu lieu cet événement enrichissant pour tous.

À la question «quel est l’objectif et que pensez-vous pouvoir apporter au monde par le FIFE? », Mr Abdoulaye Bamba, délégué général du FIFE, a répondu : “l’objectif du FIFE est de donner l’espoir d’un monde meilleur par le cinéma, mais au delà de cet aspect, nous prônons l’humanisme et ce festival a lieu simultanément aux quatre coins du monde afin de montrer l’exemple de l’union entre les peuples. Par ailleurs il y a des formations aux métiers de l’audiovisuel. Mais l’objectif ultime du FIFE, c’est de faire progresser le vivre ensemble au travers du cinéma!”

Enthousiaste, Mr Joshima Tabo, responsable de la communication du FIFE s’est exprimé par ces mots : “Le FIFE a été mis en place pour connecter les communautés d’une manière ou d’une autre, d’un pays à l’autre, d’une communauté à l’autre, et favoriser la compréhension mutuelle”.

Nous avons aussi arraché quelques mots à Mr Christophe Kassi, acteur et président de l’association Étoile du Sud. “Il y a forcément un accent qui est mis sur les jeunes cinéastes, ce qui est bien car il s’agit de l’avenir culturel donc bienvenus étaient les discours motivants des intervenants,. Autant d’encouragement à un cinéma positif et porteur d’espoir !”.

Une académie de l’humour au Dycoco

Mme Pamela Kouamé, responsable de production du Dycoco ajoutait : “Le FIFE est prometteur et le fait de l’ouvrir au Dycoco montre qu’à part le rire il y a aussi éducation. Une Académie de l’humour, ce n’est pas seulement du divertissement mais du vivre ensemble ! ”

Ce que n’aurait pas contredit Mr Akim Kossoko directeur régional du Groupe Montreux Comedy et Directeur du Dycoco, pour lequel : “Le FIFE et le groupe Montreux Comedy créé par Grégoire Furrer partagent des valeurs comme la promotion de l’art audiovisuel, et cette initiative permet à l’Afrique de rayonner.

Pour le Dycoco il s’agit d’apporter sa pierre à l’édifice de ce renouveau culturel africain qui peut contribuer à changer le monde! Le Dycoco est la maison de tous les hommes et les femmes de culture. Ils partagent cette même perspective et nous sommes heureux de contribuer au rayonnement du FIFE, sous la bannière de l’UNESCO et au service d’un art, le cinéma, qui comme l’humour donne de l’Espoir et des valeurs positives à nos contemporains. »

Le rire est toujours gagnant

Que retenir de cette journée d’ouverture? L’idée que le Dycoco prend de mieux en mieux sa place dans l’espace culturel ivoirien et que c’est un lieu idéal pour le dialogue, le rire et la création. Tiercé gagnant pour le FIFE, au service du Film d’Espoir!